Denuncian ante la Profepa el abandono de animales en el Zoológico Miguel Ángel de Quevedo, donde a través de fotografías y videos, los usuarios de redes sociales han denunciado las pésimas condiciones en las que se encuentra Parque Zoológico y Botánico, donde prevalece el abandono y hacinamiento en el que viven los animales.

Por ello, la regidora segunda del Ayuntamiento de Veracruz, Ileana Ramírez Domínguez, acompañada del M.V.Z. Alberto Ojeda Capella, realizaron una nueva inspección ocular en flagrancia, con la finalidad de verificar la situación real, en que viven las más de 45 especies animales, que ahí habitan.

“Las instalaciones se nota que están completamente abandonadas, que no han tenido un mantenimiento preventivo-correctivo por muchísimo tiempo, eso a la larga también puede provocar problemas en los animales, si hay rejas rotas, oxidadas, hemos tenido unos calores muy fuertes y tienen recipientes de agua completamente sucios, que no eran del día ni siquiera del día anterior, no pudimos verificar las dietas, porque ningún animal tenía alimento a su disposición, entonces estaba sumamente cochino este parque, y ahora que ha llovido, obviamente existe un criadero de mosquitos, que tanto afecta a los animales, como los vecinos de la zona”, comentó.

Se trató de una visita rápida, que se realizó el pasado miércoles 5 de agosto, se logró detectar que los cocodrilos y la tigresa, están en sus espacios sin agua limpia para poder refrescarse, durante esta época de calor.

Te puede interesar:

En estas pésimas condiciones también se encuentra la zorra y la llama, esta última que tiene una herida mal atendida en uno de sus costados.

Por estos hechos, el pasado 11 de agosto, se presentó una denuncia que se realizó vía electrónica por la pandemia, ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), en contra de quien resulte responsable, por el maltrato de animales, dijo la regidora del Ayuntamiento de Veracruz, Ileana Ramírez Domínguez.

Destacó que el municipio porteño, destina a la Dirección del Medio Ambiente y Protección Animal, alrededor de 250 mil pesos mensuales, para la alimentación de los animales.

“No es excusa que si existe una pandemia, se deje abandonados a los animales, y en este caso las instalaciones, una cosa es que no esté remodelado y otra el trato digno, el cuidado de día a día, sobre todo en la cuestión alimentaria”, comentó.

Lamentó que existen botes de agua, donde se ve claramente que tienen hasta limo, por contener agua muy sucia.

Abandono de animales en el Zoológico será investigado por autoridades

“Nosotros buscamos con esta denuncia que se atienda a los animales de todas las especies que hay aquí, ahorita urge el caso de la llama, por su vida, y que se mantenga limpio el lugar y que se le dé seguimiento, porque la dirección tiene personal que está en nómina, para que esté trabajando en el zoológico”, comentó.

Destacó que no es válido el pretexto de que no se cuenta con el personal, luego de que una gobernación, medio ambiente y DIF.

“Si hay, el tema es la falta de voluntad, en apoyar en el cuidado de los animales”, concluyó.

Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.