Felipe Isaías Chinias y su esposo, Rey David, denunciaron públicamente la presunta agresión física que sufrieron por parte de dos policías estatales de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) el pasado 19 de mayo mientras caminaban en el eje intercolonias en el municipio de Veracruz.

En rueda de prensa, detallaron que fueron agredidos física, verbal y psicológicamente por los elementos que descendieron de una patrulla para una supuesta “revisión de rutina”, y en su lugar, fueron golpeados y humillados por su preferencia sexual.

Felipe Isaías, fue pateado hasta quedar inconciente, recibiendo golpes en cara y boca, lo que le provocó hematomas y la fractura de dos dientes.

Denuncian agresión de elementos de la SSP en Veracruz

“Ellos se bajan nos agreden, nos roban el dinero y comienza una agresión más fuerte, botado sobre el pavimento y aún así me arrastran y me empieza azotar contra la guarnición y a mi esposo lo avientan sobre el pavimento (…) Ellos huyeron pensando que me habían matado ya”.

El hecho fue denunciado ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y también se solicitó el apoyo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

Además de las lesiones físicas y psicológicas, los afectados fueron despejados de su dinero por los elementos policiacos.

