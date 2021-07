Los familiares de Martina presentaron la denuncia correspondiente por los abusos de los que, aseguran, fue objeto al estar en un anexo en Boca de Río

Familiares de una mujer anexada en el centro “Aceptando una nueva vida”, ubicado en la colonia Manantial, de Boca del Río, denunciaron al propietario del lugar por el delito de inducción al suicidio, lesiones y abuso de confianza.

La denuncia que consta en la carpeta de investigación UIPJ/DXVII/FESP6/2490/2021 es en contra de Luis Ángel “N”, propietario del inmueble antes mencionado.

En la denuncia refiere el supuesto abuso en contra Martina “N”, quien fue una persona que decidió ingresar con el apoyo de sus familiares debido a las complicaciones de actitud que presentaba y como les habían recomendado el lugar.

El 6 de junio ingresó al anexo ubicado en calle Juan Escutia número 7, entre Francisco Villa y Manantiales de la colonia Manantiales, donde hacían llamar como su “padrino” a Luis Ángel.

Dentro del sitio, Martina “N” presuntamente recibió malos tratos y agresiones verbales, por lo que pidió frenaran estas prácticas, sin embargo, todo empeoró y empezó a vivir un infierno, dijo.

Con el paso de los días continuaban los ataques hacia ella. “Me obligaban a comer la comida cruda, me torturaban hasta hacerme llorar, me decían que me quitara la vida para evitar que mi familia siguiera teniendo vergüenza”, refiere en la denuncia.

Indica que a su hermana Arlet le negaban las visitas, bajo el argumento de que “ellos le avisaban cuándo era prudente acudir a verla”, sin embargo, le advertían a Martina que, si decía algo sobre la tortura que recibía, “le iba a ir peor”.

Fue hasta el día 26 cuando recibió la visita de su hermana, quien la observó demacrada y con temperatura, por lo que optó por llevársela a un médico. Cabe señalar que la familia de la mujer anexada realizaba pagos durante su estancia en el lugar.

Denuncian abusos contra una mujer en anexo de Boca del Río

Los quejosos presentaron la denuncia correspondiente ante la Fiscalía regional, por lo que esperan procedan en contra del encargado y quienes estén involucrados en la agresión física y psicológica en contra de Martina. De igual forma, hacen un llamado a familiares de otras personas ahí encerradas para que presten atención al problema que se vive al interior, dijeron.

