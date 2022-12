Madres de familia de la Escuela Primaria Federal “Tablajeros 1” ubicado en el fraccionamiento Los Pinos en la zona norte de la ciudad, interpusieron la denuncia en contra de un profesor debido a actos indebidos en agravio de varios menores de edad.

Lo anterior fue dado a conocer por las madres de las menores, quienes se presentaron este lunes en el Centro de Justicia Penal Oral en la colonia Vistamar, para denunciar penalmente a un maestro de primaria, ante la Fiscalía Especializada.

Los señalamientos de las menores, representadas por sus madres, indican que el maestro señalado realizó tocamientos a presuntamente cinco niñas, de las cuales al menos tres decidieron realizar la denuncia.

De acuerdo a una de las mamás, fueron cambios en la conducta de las menores, lo que encendió la alerta de lo que estaba pasando dentro de la escuela, en uno de estos casos, las secuelas fueron más graves y confirmadas por psicólogos especializados.

Y es que las menores, señalaron de forma directa al profesor, el que tocaba sus partes íntimas cuando las menores se acercaban a su escritorio.

Denuncian a maestro por presuntos abusos contra menores en escuela primaria de zona norte

Te puede interesar:

“Estoy denunciando que el maestro de mi hija de primer año la tocó (…). La niña me lo reportó en la mañana, y en la noche me describió como la tocaba, y fui con el psicólogo para que me avalara lo que había hecho”.

Indica que al reportarlo en el grupo que tienen como papás en WhatsApp, otros casos salieron a la luz, por lo que de inmediato decidieron unirse para denunciarlo penalmente.

Con estas denuncias esperan que las autoridades actúen lo antes posible, y haya consecuencias en contra del maestro, quien ya fue removido de su puesto y no volverá al menos en esta escuela a dar clases.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ