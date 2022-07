Denuncian a empresa de grúas por dañar automóvil en Veracruz Puerto

Gina Berenice Sánchez Jácome, denunció a la empresa “Grúas Cars”, por las afectaciones sufridas en su vehículo tras haber sido remolcado al corralón la mañana de este viernes.

La joven afectada relató que fue detenida la mañana de este viernes por agentes de tránsito, por una presunta infracción, por ello le solicitaron acudir a la base ubicada en la calle Montesinos, antes de llegar al sitio la acusaron de intentar escapar, por lo cual le cerraron el paso y solicitaron el apoyo de una grúa.

A pesar de las quejas, el gruero enganchó la unidad con ella a bordo, y la traslado hasta el corralón, ubicado en la avenida Lafragua entre Remes e Iglesias.

“Fui y pagué todos mis multas, y ahorita que vine a revisar mi coche o vine por el, está dañado, tiene la parte de abajo dañada, ya hablé con la gente de aquí y no se quieren hacer responsables, literalmente me dijeron, “No me voy a hacer responsable por el daño’, porque yo iba arriba de la unidad y le dije que no podía mover la unidad si yo estaba arriba, no le importó”, dijo la afectada.

Gina Berenice mencionó que, al llegar a “Grúas Cars”, otros conductores también se han quejado por daños en sus automóviles y motocicletas, mismos que aseguran, no tenían antes de ser trasladados al corralón.

“Del arrastre pagamos 2 660 (…) en la parte de abajo de enfrente del coche, la parte de plástico está rota, está caída, el radiador está doblado, y se prendieron lo sensores de ABS y otro que no distingo, pero no tenía ningún sensor encendido”, culminó.

Por Alejandro Ávila

