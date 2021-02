Denuncia que su hermano tiene a su mamá “secuestrada”; pide ayuda

Olivia Talavera denuncia que su hermano tiene prácticamente secuestrada a su propia madre y por ello pidió la intervención del gobierno estatal y la CEDH

Desesperados porque pese a que existe una denuncia formal por la presunta privación de la libertad de la señora Olga Navarrete Rebolledo, de 88 años de edad, por su propio hijo Miguel Talavera Navarrete, su hermana Olivia Talavera Navarrete pidió la intervención del gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez y del DIF estatal encontrar a su madre que desde hace dos años no ve.

Desde hace dos años no ha podido ver a su madre

En rueda de prensa, Olivia Talavera Navarrete aseguró que su hermano de 70 años de edad tiene prácticamente secuestrada a su mamá, quien desde el pasado 4 de marzo no ha recibido atención médica, es decir, no ha acudido a sus chequeos ni a recoger sus medicamentos de cardiología al Issste.

La denuncia por estos hechos ya fue interpuesta ante las instancias correspondientes, sin embargo, el DIF de Veracruz ha ignorado el caso, argumentando que el estado de Veracruz no cuenta con una ley que proteja a los adultos mayores.

Acusa que el DIF de Veracruz no apoyó en la situación

Denunció que la trabajadora social número 4 del DIF de Veracruz supuestamente realizó una investigación de campo, pero nunca preguntó a los vecinos y mucho menos al jefe de manzana de la zona donde se ubica la vivienda sobre su madre que permanece encerrada en contra de su voluntad.

“Dado que la denuncia primaria hecha al DIF municipal de Veracruz, la trabajadora social número 4 en su investigación de campo que realizó, sólo se avocó al domicilio denunciado y no hizo su averiguación con ninguno de los vecinos aledaños, ni contactó al jefe de manzana, con el argumento de que sólo se le da protección a los niños, niñas y adolescentes y no incluye a ancianos, ya que el estado de Veracruz no cuenta con ninguna ley de protección a adultos mayores.

Veracruz no tiene ley de protección a adultos mayores: DIF

“El veredicto que da ella en su informe es que no hay delito que perseguir a pesar de que no le abrieron la puerta y sólo abrieron una sexta parte del ventanal de la sala y así fue como le tomó la fotografía a la afectada y le da el 100 por ciento de crédito a la versión dada por el denunciado y la víctima”, comentó.

Su hija está muy preocupada porque a través de una fotografía se logra ver que su madre, de 88 años de edad, padece un evidente descuido nutricional, aislada del resto de sus familiares.

“La tienen viviendo en condiciones inhumanas”

“La tienen viviendo en condiciones de descuido nutricional, aislamiento, encierro, sin convivencia con su hija, bisnieta y tataranieto”, comentó.

Por ello, pide al gobierno del estado, DIF estatal, DIF municipal, Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Fiscalía Tercera Especializada en Delitos contra la Familia, al perito de trabajo social de la Dirección General de Servicios Periciales de la FGE, al coordinador de la división de detectives de la policía ministerial, así con el perito en jefe regional de los servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado, de la zona Centro de Veracruz, para que investiguen los hechos y en breve pueda recuperar a su madre.

Destacó que, de las tres órdenes de investigación giradas por el fiscal tercero de la FGE, en ninguna de hace mención del nombre de la víctima y tipifica como apariencia del delito de violencia familiar. Tampoco menciona un estudio médico, psicológico y psiquiátrico aplicado a la persona agraviada, violentando así sus derechos de acuerdo al artículo 154 del Código Penal del Estado de Veracruz y de la Ley de Acceso a las Mujeres de una Vida Libre de Violencia.

Con el pretexto de la pandemia, se agudizó la negativa de su hermano mayor para que tengan contacto con la señora Olga, cuyos vecinos aseguran que la mantiene en un encierro total.

El temor es que no está tomando su tratamiento y se tiene que pueda tener otro infarto, como el que sufrió en agosto de 2015.

Denuncia que su hermano tiene a su mamá “secuestrada”; pide ayuda

La señora no es pensionada, sin embargo, vive de la renta de camas a estudiantes de la Facultad de Medicina, porque la casa está ubicada cerca del Hospital De Alta Especialidad de Veracruz, sin embargo, por la pandemia no ha tenido ingresos y sólo viven de los recursos que reciben del programa 68 y más, por lo que el único interés es la casa, cuyas escrituras están al 50 por ciento, entre ambos hermanos.

Al momento la casa está bajo un usufructo vitalicio al nombre de Olga Navarrete Rebolledo, que se perdería en caso de que la señora fuera sacada de su hogar.

