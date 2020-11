Don enrique denuncia que Grupo MAS le impuso una tarifa comercial, por el simple hecho de tener una cortina de acero en su domicilio.

El señor Enrique López Ramírez, jubilado de 80 años de edad, es uno de los múltiples usuarios del Grupo MAS, a quien le empresa concesionaria del agua le ha aplicado una tarifa comercial sólo por el hecho de mantener cortinas de acero en su propiedad, vestigios de una antigua tienda comercial que dejó de operar hace más de una década, dada de baja con apego a los reglamentos ante el antiguo SAS.

Desde hace casi tres años, bajo ese argumento, Grupo MAS le canceló la tarifa doméstica residencial de aproximadamente 250 pesos mensuales y le impuso una tarifa comercial por arriba de los 900 pesos al mes.

Con domicilio ubicado en avenida Constituyentes 2935 interior 2, entre Arista y Serdán de la colonia centro, don Enrique López explica que incluso el inmueble que tiene las cortinas, ciertamente de su propiedad, está al exterior del número 2935, mientras su casa habitada está marcada con interior 2.

La presentación de su queja ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha sido en vano, porque señala que la dependencia federal no resuelve nada. “La Profeco y nada, es los mismo”, lamentó.

Recordó que el cambio y elevación de tarifa la aplicó Grupo MAS a principios del 2018, luego de que en 2017 la empresa realizó un censo y detectó las cortinas, bajo el argumento de que esa situación “puede ser aprovechada para utilizarlas como negocio”.

Denuncia que Grupo MAS le cobra tarifa comercial de forma injusta

Consideró que ello es ilógico ya que hace más de diez años dio de baja el negocio ante el antiguo SAS, por lo que desde entonces la tarifa había quedado como doméstica-residencial.

“Ahora me exigen que quite las cortinas del inmueble marcado con el número 2935 exterior, para que me quiten la tarifa comercial, de lo contrario me mantendrán igual”, expresó.

Grupo MAS quiere que quite mis cortinas

Consideró injusta esa postura del Grupo MAS, al exponer que no conoce una ley que impida tener una cortina en domicilio particular, sin necesidad de que sea negocio. Los locales están cerrados, no tienen servicio de agua, ni electricidad, sólo se utilizan como bodega.

El colmo fue cuando la empresa le pidió que presentara la baja del negocio obtenida hace una década ante el antiguo SAS. Lo hizo y aun así no lo consideraron. Insisten en que por el hecho de que hay cortinas debe ser comercial.

Por adeudos de 2018, 2019 y lo que va de 2020, lapso que ha dejado de pagar el servicio en su lucha por una tarifa doméstica, le cobran 55 mil pesos, a una tarifa por arriba de los 900 pesos, cuando pagaba alrededor de 250 pesos porque la tarifa era doméstica-residencial.

“No me pueden obligar a que quite las cortinas, tienen que indicarme qué ley impide tener cortinas. Ellos argumentan que en cualquier momento puedo poner un negocio, pero para ello se debe dar de alta ante Hacienda, contratar nuevo servicio de suministro de agua y de luz. Están empecinados en que mi tarifa debe ser comercial”, lamentó.

