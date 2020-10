Denuncia que empleado de hotel intentó abusar de ella

Una joven mujer denuncia ante las autoridades y de manera pública haber sido víctima de presunto abuso sexual en un hotel del bulevar Manuel Ávila Camacho y Adolfo Ruiz Cortines, de Boca del Río, donde se encontraba como clienta.

La agraviada además señaló que a pesar de que pidieron al gerente del hotel y al personal el nombre y apoyo para su entablar su denuncia, este le fue negado e incluso llamaron a la policía para amedrentarla.

Los hechos de acuerdo a la narrado por la mujer ocurrieron el pasado 25 de octubre, cuando llegó al hotel, tras haber hecho una reservación vía internet, la cual al parecer no le querían respetar, por lo que luego de alegar con los encargados la dejaron quedarse junto con sus acompañantes.

Más tarde, la amiga de la agraviada salió a comprar unos cigarros al Oxxo, después de unos momentos y al ver que no regresaba, salió a preguntar a la recepción si la habían visto.

Uno de los que estaban en ese momento, cerca de la medianoche, le dijo que la acompañaba a buscarla, “lo tomé como un gesto de amabilidad”. Subieron por las escaleras y fueron a la zona de la alberca que ya estaba cerrada, pero revisaron de todas formas. La llevó a un sauna que no funcionaba y otros sitios del lugar.

Siguieron caminando por los pasillos a solas, hasta que llegaron a un cuarto donde era una supuesta bodega. Fue en este sitio cuando la denunciante, dijo, el empleado la tomó por la fuerza y la comenzó a tocar.

La agraviada inmediatamente se defendió y lo quitó para huir. Fue en ese momento que escuchó que por las escalaras iba subiendo su amiga y de inmediato le contó lo ocurrido. Entre ambas decidieron marcar a recepción para ver a qué hora llegaba el gerente y denunciar los hechos, por lo que esperaron hasta la mañana del siguiente.

Autoridades y gerente del lugar no le hicieron caso, acusó

Ambas aseguraron que preguntaron varias veces, e incluso le comentaron a la persona de aseo para tratar de conseguir el nombre del empleado, pero todos se lo negaron.

Llegando más tarde la ama de llaves, quien desde el primer momento se portó áspera con ellas, negándoles que hubiera trabajadores con las descripciones que ellas les daban: un sujeto delgado, moreno y con uniforme, decía la agraviada.

Finalmente, llegó el gerente, pero no las atendió, “no nos dio su nombre, no se identificó”, además de que negaron y la acusaron de no reconocer al presunto infractor.

“Lo escudaron”, destacó la agraviada, quien dijo que no se irían hasta que les dieran el nombre del presunto agresor sexual. El gerente finalmente llamó a dos patrullas y fue con la presión de los uniformados que retiraron.

La situación asegura la agraviada de identidad reservada ya está denuncia ante la Fiscalía especializada, en donde espera que el responsable sea sancionado y no quede impune.

