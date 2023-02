Denuncia joven del puerto, que conocido suyo intentó acabar con su vida

Mariana, es una joven que denunció por medio de sus redes sociales, a un supuesto “amigo” quien la agredió y estuvo a punto de quitarle la vida, dejándola heridas graves, por temor a este sujeto, denunció la situación y pidió tener cuidado con el mismo.

Los hechos habrían sucedido el pasado 12 de febrero en una playa carca de Antón Lizardo, cuando quedó de verse e ir esta zona con su agresor, hasta ese momento su amigo o conocido, al que identificó como Rubén U.F.

La joven narró en sus redes, que desde los 16 años padece de depresión y que en ese momento el sujeto le propuso que ambos hicieran un pacto, con el fin de terminar con la vida de ambos, pero al estar con él, ya en el lugar ella le pidió no hacerlo.

“Rubén U.F., me dijo que tenía un arma de fuego en posesión con la cual nos podíamos suicidar ambos. Me citó en una playa a la altura de Real Mandinga carretera Antón Lizardo a las 21hrs. Yo le dije que no me sentía segura de lo que haríamos ya que realmente no era algo fácil de decidir para mi”.

Esta petición hizo que el sujeto la agrediera y la atacara con un arma blanca, además de que intentó asfixiarla de una forma tan violenta que la joven, comenzó a suplicar por su vida.

“Dicha persona me atacaría asfixiándome y posteriormente me atacaría con un arma blanca de su propiedad con la cual me cortó repetidas ocasiones el cuello, me volvió a asfixiar esta vez metiendo su mano dentro de la herida e intentó ahogarme con arena dentro de la boca, me golpeó con un palo en cabeza y cara, para después patearme en el suelo en el estómago, pecho y cara.

Denuncia joven del puerto, que conocido suyo intento acabar con su vida

Yo en todo momento le pedí a Rubén se detuviera y pedí auxilio, le supliqué por mi vida y prometí que no diría nada si me dejaba ir con vida Rubén Uscanga Faisal dijo que me dejaría ir con la condición de que dijera había sido un asalto”, explicó en su relato.

Luego de que pudieron convencerlo para no acabar con su vida, la agraviada explicó que él sujeto se quedó con su celular, con lo que tiene acceso a su información personal, con la cual ha seguido siendo acosada.

La joven mujer agraviada también compartió fotografías de como terminó y señaló que dio a conocer de manera publica el caso, por la peligrosidad que piensa ella representa esta persona y que pudiera haber más víctimas.

“Hago saber esto ya que no soy responsable por lo sucedido, esta persona está libre y es un peligro para la sociedad. Ya he denunciado a la persona y está en capeta el caso, pido por favor difundan esta noticia, para que las personas tengan cuidado con este individuo”.

