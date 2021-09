Denuncia actos de corrupción en el Hospital de Pemex y FGR Veracruz

Por negarse a participar en presuntos actos de corrupción, el gastroenterólogo José Luis González Linares, quien laboró en el Hospital de Pemex de Veracruz, fue rescindido de su plaza laboral por parte de directivos de dicha institución de salud, así lo dio a conocer en rueda de prensa su abogado defensor y agente del ministerio público federal Joaquín Alfredo Castellanos Román.

Agregó que el galeno afectado denunció en su momento dichas corruptelas cometidas por los directores del hospital general de Pemex Veracruz a lo largo de varios años, no obstante, se percataron que actualmente también está coludida la Fiscalía General de la Republica (FGR) con sede en Veracruz, toda vez que hay denuncias que no se han llevado a cabo conforme a la normativa.

“El doctor José Luis González Linares es una persona honesta, íntegra y fue invitado a participar en actos de corrupción y él se negó, por ese motivo, se le inició un expediente negro, motivo por el cual, le pusieron un cuatro y está fuera de la institución”, mencionó el litigante.

Asimismo, el doctor José Luis González Linares reveló que él trabajó en el período del 2009 al 2018 en dicho centro hospitalario y que, en ese tiempo, se percató de algunos malos manejos en el proceso de subrogado, administrativo y otros estudios con personal no apto e incluso, en alguna ocasión se le invitó a ingresar a equipos para subrogar equipos de endoscopía, pero él se negó, lo cual, ante esta negativa, comenzaron a bloquear su labor.

“Durante mi estadía en ese hospital encontré una serie de alteraciones, de las cuales, me fui percatando en el manejo del subrogado, en los manejos administrativos, donde se realizaban acciones donde no había ningún tipo de control de calidad, la subrogación de estudios se hacía con personas que no eran aptas, ni tenían, ni los conocimientos ni los cursos para poder realizar los mismos y hubo muchos problemas al respecto. Yo intenté, hasta donde me fue posible, evitar esos hacer esos estudios.

“Tengo que decir que, durante este tiempo no hubo problemas casi a nivel médico (..) Ocasionalmente pude hacer algunos estudios de endoscopía, porque a pesar de que yo solicitaba el estudio, no me daban la posibilidad, esto fue con varios directores”.

Te puede interesar

Agro Nitrogenados, planta en Coatzacoalcos que lleva 14 años sin operar

Agregó que estas malas prácticas en estudios endoscópicos por parte de los directivos ocasionaron incluso la muerte de pacientes, lo cual él junto con otros compañeros denunció en su momento, sin que se actuara al respecto.

Debido a actos ilegales y documentos falsificados interpuso una denuncia ante la RGR, que es la número 3333/2020.

Además, de acuerdo al afectado, con el paso del tiempo, comenzaron a crearle un “expediente negro” y fue juzgado por el área de Recursos Humanos del Hospital de Pemex, sin embargo, él denunció estos hechos a la Secretaría de la Función Pública (SFP), a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a Presidencia de la República, también con una carpeta de 300 pruebas que estuvieron en manos del licenciado Saúl Castro, quien estaba como encargado del caso, pero pasaron dos años sin que se avanzara y tuvo que acudir a México para darle celeridad; a los meses, recibió un correo electrónico en donde le informaban que se archivaba el expediente y este era improcedente.

Denuncia actos de corrupción en el Hospital de Pemex y FGR Veracruz

Para concluir pidió a las autoridades competentes aplicar justicia en su caso, toda vez que no se han respetado sus derechos como víctima y el procedimiento se ha inclinado a favor de los entes denunciados.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.