Demandas por pensión alimenticia aumentaron con la pandemia

La pandemia por Covid-19 ha disparado las denuncias penales por incumplimientos en el pago de pensiones alimenticias, de acuerdo a reportes del Instituto Municipal de la Mujer (Inmuver), que encabeza Blanca Aquino Santiago.

Exparejas perdieron empleos como resultado de la pandemia

La entrevistada aseguró que muchas exparejas aseguran haber perdido su empleo el año pasado, tras la crisis económica que provocó la pandemia y no han podido colocarse en otro trabajo.

“Ahorita lo que más están pidiendo es la pensión alimenticia y atención de terapia psicológica es lo que se sigue solicitando al instituto, lo de la pensión alimenticia de alguna manera es comprensible y lo estuvimos viendo desde el año pasado, porque se perdieron muchos empleos y entre ellos, muchos hombres que tenían una denuncia por pensión alimenticia se quedaron sin trabajo y ellas de alguna manera necesitan una manera de exigirles”, comentó.

Se trata de madres solteras y divorciadas que están desesperadas porque sus exparejas perdieron el empleo el año pasado tras la crisis económica que dejó la pandemia del Covid-19.

“Indudablemente tiene que ver con que se han perdido muchos empleos y no tienen la manera de seguir cumpliendo con el convenio que hicieron con su expareja, no se niegan, simplemente el argumento que dan y es válido que no tienen trabajo, ahí no podemos exigir algo, mientras ellos comprueban que no tienen empleo”, comentó.

Ante esta situación, el Instituto Municipal de la Mujer está capacitando a las mujeres para que aprendan un oficio para que tengan un ingreso propio.

Destacó que acaba de finalizar un taller donde las mujeres aprendieron a hacer puertas y ventanas de aluminio y dentro de dos semanas iniciará otro curso de reparación de aire acondicionado y electrodomésticos.

Explicó que las denuncias se están recibiendo de manera virtual y presencial, mismas que han bajado quizás porque muchas mujeres no salen a la calle.

A la fecha se han logrado ocho sentencias por violencia familiar, feminicidio y pederastia. Se tienen muchos procesos atrasados, debido a que los juzgados han estado cerrados, pero se les dará seguimiento.

El problema es que muchas veces las mujeres no denuncian, sobre todo cuando se dan cuenta que se trata de procesos legales muy largos y que se les exige un careo con sus exparejas.

El último caso de feminicidio que se atendió fue el año pasado y aún no se ha resuelto.

