Desde Veracruz, la senadora panista Xóchitl Gálvez informó que denunciará al presidente Andrés Manuel López Obrador pues lo acusa de violar el secreto bancario al exhibir información fiscal de su empresa, la cual asegura que es tan chingona que hasta la contrata la actual administración federal.

“Lo voy a demandar penalmente al presidente porque hizo pública información confidencial de mis clientes”.

¿Cuál es el delito?

“Haber violado el código fiscal, él no tiene derecho a tener acceso al SAT, él le pidió al SAT que le mandara una relación de mis clientes y eso es secreto fiscal, abuso de autoridad; lo que él quiere es hacerle creer a la gente que yo soy bandida, pero yo no soy bandida, yo no me he robado dinero, él tiene muchos bandidos en su gobierno”, dijo.

Demandaré a AMLO: Xóchitl Gálvez desde Veracruz

Antes de reunirse con pescadores frente al mar, la senadora señaló: “tengo derecho a tener una empresa privada, la mayorÍa de los contratos son entre clientes privados, no son del gobierno, hay 80 millones que son de contratos ganados lícitamente, si el cree que he hecho algo indebido que me denuncie penalmente, pero es tan chingona mi empresa que su gobierno me ha dado contratos”, resaltó.

Xóchitl Gálvez agregó: “Es una empresa que tiene 31 años, cual es el delito de una empresa que da servicios de aire acondicionado, que da mantenimiento a sistemas de alarma y detección de incendios, que hace instalaciones, ósea, creo que el problema no es tener una empresa, el problema es robarse el dinero y de una vez lo invito a que me enseñe los contratos de sus hijos, con qué pagaban la renta en Houston”.

La senadora estuvo conviviendo en el muelle de pescadores, degustó platillos típicos de la zona, escuchó algunos versos que le cantaban al ritmo del son veracruzano e incluso se paró a bailar con los pescadores.

Posteriormente viajó a Xalapa donde sostendrá una reunión y por la tarde regresará al puerto de Veracruz donde tendrá una reunión a las 5 de la tarde en un hotel del bulevar Ávila Camacho.

