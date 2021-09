Delegado del Bienestar en Veracruz alerta a la ciudadanía sobre estafa

El delegado estatal de Programas para el Desarrollo en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, alertó a la población sobre un supuesto préstamo de 2 mil 900 pesos, el cual, para su activación, les están requiriendo el depósito de 300 pesos, por lo cual, hizo un llamado para no dejarse sorprender por estos defraudadores.

En este sentido, el funcionario recordó a la ciudadanía que la Secretaría del Bienestar no lleva a cabo trámites a través de intermediarios ni por la red, aunado a ello, tanto los programas del área a su cargo, como otros del gobierno federal, son gratuitos, por lo que no debe haber sospechas, ya que cada vez menos veracruzanos caen en estos engaños.

“No está demás, por eso lo subimos, informarles, aunque tengo que destacar que los veracruzanos están muy avispados, la gente ya sabe que los programas del Bienestar no requieren ningún pago “cochupo” o mordida como se decía antes, todo es gratuito. De todas maneras, por la misma circunstancia que vive mucha gente, hay algunos vivales que, a través de las mismas redes promueven la idea de que: “ponme mil pesos y te regreso una tarjeta con cuatro, cinco, etcétera”. La gente no está cayendo, pero no está de más recordarles esto”.

Agregó que se mantienen atentos a este tipo de situaciones para estar advirtiendo a la población de alguna fechoría de la que pudieran ser objeto, así también, dando aviso a la policía cibernética para que actúe en caso de detectar este tipo de fraudes.

Huerta Ladrón de Guevara mencionó que, al detectarse en las redes este tipo de situaciones, la misma población alerta a las autoridades y les pide que se aclare en las cuentas oficiales de la Secretaría del Bienestar para que otros ciudadanos y ciudadanas se enteren, por lo que al momento han tenido conocimiento de un solo caso de esta naturaleza en el estado de Veracruz.

“Nosotros por eso hacemos caso a la gente y lo anunciamos, pero realmente, un solo caso desde que estamos aquí en este gobierno hemos conocido, cuando se empezaron los Créditos a la Palabra y, por cierto, que era de Chiapas el sitio, pero cayó una persona de aquí de Veracruz, aquí casi pegado a Puebla, dando mil pesos a una cuenta que pues obviamente, la estafaron, entonces, es el único caso que conocemos”.

Para concluir, el delegado invitó a la ciudadanía a reportar cualquier gestión sospechosa o intento de fraude a la línea telefónica 800 Bienestar o directamente en los Centros Integradores de Desarrollo con los Servidores de la Nación, quienes están muy involucrados con los mecanismos de acción.

