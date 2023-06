Luego de que el pasado 29 de mayo se haya publicado en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se extingue la Financiera Nacional de Desarrollo y que deja en la incertidumbre y endeudadas a miles de familias del campo mexicano, aún no se establecen las formas para liquidar los procesos legales, créditos y juicios que tiene la institución, dijo Teresa Carbajal, representante legal del Barzón de Resistencia Civil del Estado de Veracruz.

La entrevistada dijo que el decreto establece que dispondrán de un periodo de 180 días para fijar las reglas de la extinción, medio año en el que no se tiene certeza de a quién le van a pagar los créditos pendientes.

Ante tal ambigüedad y en afán de prevenir fraudes o la pérdida de su patrimonio que está empeñado en la extinta Financiera Rural, el Barzón de Resistencia Civil del Estado de Veracruz llama a las familias que tengan créditos pendientes a: suspender de manera inmediata los pagos en tanto no se establezca con claridad quién los recibe y se dé garantía de que serán considerados como pago de la deuda, organizar los documentos correspondientes a los créditos activos, acudir de manera inmediata a las oficinas más cercanas a fin de revisar el estatus de su crédito y buscar representación legal urgente en caso de no haber recibido el dinero del crédito tramitado.

Deben pausar pagos a la extinta Financiera Nacional de Desarrollo: Barzón de Resistencia Civil

“Exigimos que se pausen los cobros hasta que informen quién responderá por ellos, además de que se consideren condiciones viables de pago para quienes enfrentan un juicio y, con ello, puedan recobrar la certeza legal sobre su patrimonio”, comentó.

Agregó que “tenemos conocimiento de que pronto no habrá quien atienda estas dudas por parte de la institución, por lo que se hace urgente iniciar los procesos legales correspondientes para que no pierdan sus propiedades y no entreguen dinero, pues hoy por hoy no sabemos quién pueda recibirlo debido a que la figura jurídica Financiera Nacional de Desarrollo ya no existe”, concluyó.

