Debe ser prioridad para México enfrentar carestía de productos y no temas como asilo político: PRI

Debe ser prioridad para México enfrentar carestía de productos y no temas como asilo político a Pedro Castillo: PRI

El Partido Revolucionario Institucional (PRI), calificó de lamentable la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador, de dar prioridad al tema de asilo político a Pedro Castillo, presidente de Perú, tras ser destituido del cargo por el congreso de su país, por incapacidad moral, cuando México, sufre un alza en los precios de los productos de la canasta básica, dijo el diputado local, Marlon Ramírez Marín.

“Es muy lamentable que en medio de lo que estamos viviendo en América Latina, en donde claramente los gobiernos provenientes de la izquierda, lo que están tratando de llevar a los países es a un deterioro económico, que México la señal que mande es que primero quieren recibir a Evo Morales, ahora quieren recibir a este, que es o siguiente recibir a Chávez, bueno a Chávez ya no, pero a Maduro, evidentemente creo que es algo lamentable”, comentó.

El entrevistado dijo que México tiene otros problemas serios que atender y cumplir, como la carestía de los productos, me parece que es una postura engañosa que se diga que sube el salario mínimo, cuando han aumentado todos los precios de la canasta básica, puedes decir que ganas más, pero que te alcanza para menos.

Además, calificó de grave, la intención de Pedro Castillo, de disolver el congreso de Perú, que fue la razón que precipitó su destitución.

“Pues me parece algo muy grave porque dicen que los que se parecen se juntan, entonces me parece muy grave la señal que manda este gobierno es de recibir a gente que claramente no tiene la intención de fortalecer el sistema democrático”, concluyó.

