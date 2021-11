De no generar inversión, el país multiplicaría la pobreza: Pedro Ferriz de Con

Ante la economía paralizada que enfrenta el país, si los sectores se quedan quietos, y especialmente el privado se mantiene sin invertir esperando que las condiciones cambien, México puede entrar en un proceso de multiplicación de la pobreza.

La cual ya en un 18.8 por ciento de la población está en pobreza extrema y más del 20 por ciento de la clase media ha bajado a clase pobre, “todos esos datos son profundamente preocupantes”, advirtió el periodista Pedro Ferriz de Con.

Expuso que los efectos del Covid-19 han sido los de una guerra, que sumados a las inadecuadas decisiones gubernamentales, han afectado la paridad del peso, en tanto la inflación se está expresando en un país que está deprimido, lleno de miedos.

El comunicador se expresó así en entrevista, luego del desayuno con empresarios de la zona conurbada, a quienes, comentó, vino a proponerles que despeguen en la economía, que empiecen ya a sacudir esos miedos y a trabajar para sacar al país de donde está.

“Somos nosotros los que tenemos que cambiar las condiciones, de lo contrario el país puede entrar en un proceso en el que se multiplique la pobreza”, remarcó.

Apuntó que cuando se pensaba que se tendría un segundo semestre de desarrollo, el indicador global de la economía es el más bajo en los últimos 17 años.

Hay indicadores de inflación que preocupan mucho arriba del 7 por ciento, una paridad del peso que la noche del miércoles acabó en 21.96, un desempleo abierto de más de 3 millones de personas y un subempleo que está tomando más del 80 por ciento de los empleos recuperados desde el Covid a la fecha.

Ferriz de Con, quien este jueves inició en Veracruz una serie de conferencias denominadas Somos México, que llevará a todo el país, consideró que la propuesta del Presidente López Obrador para que Victoria Rodríguez sea la nueva gobernadora del Banco de México, “es la carta más bajita, ya que si en Arturo Herrera tenía un 6 de corazones, con ella bajó a un 3”.

La respuesta, señaló, ya se observó en los mercados con un peso que casi toca los 22 frente al dólar. “Yo pienso que el Presidente no está haciendo los correcto, ya que antes debió ratificar a Alejandro Díaz de León, pues los mercados no aceptan sorpresas y aquí vamos de sorpresa en sorpresa”.

Alertó que el país está agachadito esperando que el control del Banco de México recaiga sobre el Presidente y no hay señal más deteriorante que un banco central dependiente de un Ejecutivo.

“Anteriormente el gobernador del Banco del México si ha sido dependiente, pero había formas políticas que los disimulaban. Ahorita no hay nada que los disimulen y eso no es buena señal para los mercados hacia afuera”.

Sostuvo que se han tenido gobernadores del Banco de México con la habilidad de un Mancera o un Cartens, pero con Victoria se tendría a alguien que no tiene las características para gobernadora del Banco Central.

Por otro lado, expresó que México no debe seguir en un proceso de seguir explotando de manera indiscriminada a los recursos de desechos fósiles para la energía y propuso que se dé paso al sector privado nacional como extranjero para que entren con energías limpias, eólicas, solares y diversas.

Consideró que ahí el gobierno de López Obrador se está equivocando profundamente en tratar de seguir haciendo sentir a la economía mexicana que la era del petróleo no ha terminado, cuando estamos entrando a una fase en donde la era del petróleo está por concluir.

Destacó que los objetivos para los años 20-30 son hacia la electrificación y nosotros estamos actuando como si nada estuviera pasando.

Indicó que ello no está promoviendo la confianza de los sectores de inversión y cada vez hay más escepticismo en invertir en México, como hace 4 días cuando hubo una advertencia de General Motors que dijo si el país sigue bajo la premisa de no explotar a los recursos energéticos alternativos, sustentables, estaremos haciendo acciones para invertir en otras partes no en México.

General Motors es la punta de lanza, pero hay muchas que están pensando parecido.

Mencionó que hay empresas que se están saliendo de México por la desaparición de las leyes del outsourcing, mientras hay mucha confusión porque las políticas públicas no auspician el desempeño terso de la iniciativa privada.

