Danzonera “La Playa” presta su autobús a familias de menores con cáncer

Como una muestra de solidaridad ante esta lucha que desde hace más de 10 días llevan a cabo madres y padres de niñas y niños con cáncer en las afueras del Hospital Infantil y del Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz (HRAEV), lo integrantes de la Danzonera “La Playa” de Gonzalo Varela Palmeros pusieron a disposición de estas familias su autobús de giras, el cual se ubica en la esquina de la calle Mina con avenida 20 de noviembre.

Y es que luego de enterarse que la agrupación musical Los Súper Caracoles retiraron su unidad con la que apoyaban a las mamás de estos infantes a causa de sus compromisos artísticos, fueron ahora los también llamados “Internacionales Reyes del Danzón” quienes se añadieron a esta cadena de apoyos.

Al prestar su autobús a este grupo de señoras y señores que mantienen el plantón a las afueras de los mencionados nosocomios para pedir que se resuelva el problema de desabasto de medicamentos oncológicos para el tratamiento de sus hijos.

Al respecto, la señora Cora de Jesús Rodríguez, vocera y representante de las madres afectadas, dio a conocer que, al otro día de que los Súper Caracoles se despidieran les fue prestado el Playa Bus por tiempo indefinido.

Lo cual, les agradeció pues consideró que la población civil ha mostrado más solidaridad con ellas que las mismas autoridades responsables del suministro de medicinas para sus hijas e hijos.

Asimismo, mencionó que mantendrán la manifestación hasta que el titular de la Secretaría de Salud, Roberto Ramos Alor o el director del HRAEV, Avelino Guardado les den la cara y les garanticen que ya llegaron los fármacos, pues sigue en riesgo la vida de casi 80 menores que padecen cáncer.

Mientras tanto, las autoridades sanitarias han sido omisas e insensibles ante esta situación.

“No es posible que nuestro gobernador Cuitláhuac no tenga sensibilidad ni humanismo y seguimos aquí y que nuestro secretario de salud no haga nada. No sé por qué Cuitláhuac no le pide a Roberto Ramos Alor haga su trabajo”.

“Lamentablemente están jugándole a ver qué tanta resistencia tiene los niños con cáncer. Lamentablemente si llega a morir alguno de nuestros niños, los responsables van a ser Roberto Ramos Alor y Cuitláhuac García” externó la entrevistada.

La señora Cora de Jesús, madre de un niño con cáncer recordó que este viernes vence el plazo que dio Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) para la entrega del lote de medicinas oncológicas.

Así también, indicó que otro grupo de madres viajarán la noche del martes 13 de julio hacia la ciudad de México para una nueva reunión con el director general del INSABI, Juan Antonio Ferrer, esperando que en esta ocasión ya pueda darse una respuesta definitiva a este problema.

