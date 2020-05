Da a luz a niño prematuro por violencia, es el caso de Meregilda quien forma parte de las centenas de veracruzanas que son víctimas de violencia.

La cual se generó en medio del confinamiento generado por la emergencia sanitaria de Cóvid-19; con casi seis meses de embarazo fue golpeada por su esposo, lo que le provocó un sangrado que puso en riesgo la vida de su bebé, quien nació de forma prematura y en condiciones que no le garantizaron la sobrevivencia.

Originaria de la comunidad de Buenavista, ubicada en el municipio de Soteapan, Meregilda fue atacada a golpes por su marido el pasado 20 de marzo sin motivo alguno. Tras sufrir sangrados por un lapso de veinte días, que la amenazaron con un aborto espontáneo tuvo a su bebé el 11 de abril en el Hospital General de Boca del Río.

La joven de 29 años no veía a Juan, su pareja, desde enero de 2020, ya que su agresor trabaja fuera del estado realizando diversos oficios, sin embargo, regresó a Veracruz obligado por la cuarentena.

En el que tiempo que estuvo ausente apenas le envió dos mil pesos para ella y su hija Griselda de 12 años y se comunicó muy poco.

Ese mismo mes, antes de partir, Juan la golpeó, por lo que Meregilda intentó alejarse e interpuso una queja con el agente municipal de su comunidad, quien le recomendó que siguiera con su esposo, pues ya tenían una hija y en ese momento ya estaba embarazada nuevamente. La agresión quedó impune, pues la agraviada no presentó denuncias ante la Fiscalía.

“Yo no quería que las cosas se agravaran más, pero con las cosas que me han pasado creo que no hice mal en no hacer algo”, comentó.

MEREGILDA NO DENUNCIÓ A SU AGRESOR

Juan regresó a su comunidad tras el inicio de la contingencia por el nuevo coronavirus; desde su retorno se mantuvo con una actitud machista, presuntamente molesto porque Meregilda nunca le contestó las llamadas, sin embargo, fueron muy pocas las veces que trató de comunicarse con ella.

El pasado 20 de marzo fue la joven fue agredida a golpes por su esposo, con tal brutalidad que casi le cuesta la vida de su bebé.

No obstante, nunca puso una denuncia ante la Fiscalía, pese a que el acto del que fue víctima está tipificado como tentativa de feminicidio en el Código Penal del Estado de Veracruz.

Las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) indican que en abril las líneas de emergencia recibieron nueve mil 711 llamadas de auxilio de mujeres veracruzanas por incidentes de violencia familiar y mil 518 por violencia de pareja.

Hasta ese mismo mes Veracruz sumó 29 carpetas de investigación por el delito de feminicidio.

Sin embargo, Meregilda forma parte de decenas de historias de mujeres que no denuncian debido a factores como la indecisión, la ignorancia y el temor de ser agredidas con mayor violencia por parte de sus parejas.

Te puede interesar:

EL CÍRCULO DE LA VIOLENCIA

Para Nancy Torres, vocera del colectivo feminista Colmena Verde, el subregistro de denuncias por casos de mujeres agredidas por sus parejas se debe al círculo de la violencia, que comienza cuando el agresor ataca a su víctima y después le pide perdón mostrando un falso arrepentimiento, pero incurre nuevamente en las palabras hirientes y los golpes.

“El círculo de la violencia lo asumimos porque está normalizado, todo nuestro entorno nos indica que algunas situaciones de violencia son normales, es normal en el entorno donde esta chica se desenvuelve, no es el único caso, muchas veces no identifican que están viviendo violencia; no quiere decir que no son inteligente, pero no pueden reconocer la violencia de género”, señaló.

De acuerdo con la feminista derribar los estereotipos culturales que se encargaron de normalizar la violencia durante años es una situación compleja, aunado al burocratismo que existe para interponer una denuncia por violencia de género, ya que las mujeres son revictimizadas por el sistema de justicia penal.

Da a luz a niño prematuro por violencia que vivió en su propia casa

La historia de Meregilda contradice las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien hace unos días aseguró que durante la violencia familiar y de pareja no aumentó durante el confinamiento por el Cóvid-19.

Sin embargo, en diversas comunidades rurales y zonas indígenas la violencia de género tuvo un repunte importante tras el regreso de decenas de hombres que fueron obligados a abandonar sus lugares de trabajo por la cuarentena.

La combinación de la falta de trabajo, la incertidumbre económica y el alcoholismo propiciaron ambientes violentos a causa de las frustraciones de los hombres, que tuvieron desembocadura en la comisión de actos machistas en contra de sus esposas e hijos.

ALEJADA DE SUS DOS HIJAS

Meregilda permanece alejada de sus dos hijas; la mayor se encuentra en Soteapan bajo el cuidado de su hermana y la recién nacida está internada en la Torre Pediátrica de Veracruz, donde deberá estar por tres meses en observación debido a las condiciones en las que nació.

La bebé pesó apenas 150 gramos al nacer, sin embargo, esta semana su madre recibió la noticia que de su masa corporal aumentó a un kilo con 290 gramos.

Sin embargo, su situación es grave, pues padece anemia por lo que necesita donaciones de sangre del tipo O positivo.

El 18 de mayo fue el último día que su madre la vio, pues ante la pandemia de coronavirus el Hospital Infantil decidió implementar medidas sanitarias más estrictas y prohibir las visitas para evitar un brote de Cóvid-19 al interior de sus instalaciones.

Mientras tanto, Griselda pidió a su madre que vuelva por ella, sin embargo, esta no cuenta con los recursos suficientes para hacerlo.

Además, desde que su esposo la agredió este no quiso saber nada más de ella ni de sus hijas, por lo que las abandonó a su suerte.

Si quieres ayudar a Meregilda donando sangre para su hija o con algún aporte económico o en especie puedes hacerlo comunicándote al número telefónico 229 909 35 85

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.