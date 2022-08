Como parte del Programa Entornos Laborales Seguros y Saludables (ELSSA), así como del Programa de Atención Social a la Salud (PASS), los Centros de Seguridad Social (CSS) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Veracruz Norte se encuentran impartiendo el curso de higiene de columna a los trabajadores que sufren de lumbalgia o cervicalgia y a los que tuvieron algún tipo de accidente que les dejó secuelas motrices.

“El curso de higiene de columna integra actividades que propician una recuperación de todos nuestros alumnos-pacientes. Las actividades dentro del agua son básicas, llevan como objetivo fortalecer la espalda baja y la musculatura del abdomen para favorecer la recuperación de la movilidad”, señaló el auxiliar de entrenador del Centro de Seguridad Social de Xalapa, maestro José Manuel Lozada Méndez.

Cursos de higiene de columna favorecen salud de trabajadores como parte del Programa ELSSA

Por su parte, Héctor David Luna Mestizo, pensionado por una empresa cafetalera, beneficiado con estos cursos comentó: “tuve un accidente en noviembre de 2019, me diagnosticaron traumatismo raquimedular y craneoencefálico severo, el cual me dejó secuelas. Fui atendido por las especialidades de Traumatología, Neurología, Oftalmología y posteriormente por mi médico familiar, quien me refirió al grupo de atención de “Higiene de Columna”.

Agregó que inició el 8 de abril, y concluyó el 1 de julio del presente año, tomó sesiones de yoga y ejercicios en la alberca, los cuales le ayudaron demasiado a mejorar su respiración, ya que se agitaba demasiado; bajo de peso y recuperó en gran parte su movilidad y flexibilidad; además de haber recibido un trato muy amable de la trabajadora social y del maestro Lozada.

Laura Elena Carrasco Trinidad, otra beneficiada con este programa expuso que en meses pasados sufría de dolor que iba desde la zona lumbar hacia la pierna, lo cual le dificultaba cualquier actividad, incluso caminar, sentarse o subir escaleras, por lo que acudió a consulta con su médico familiar, el cual la refirió al Centro de Seguridad Social Xalapa, en donde la integraron a este grupo de atención.

“Desde que llegué, me dijeron que sí me iba a poder recuperar, al principio no lo creí, pero hoy, así como estoy, lo recomiendo al cien por ciento. Me hicieron favor de derivarme a nutrición, donde he llevado un muy buen seguimiento, lo que me ha permitido bajar de peso; esto, junto con los ejercicios y el apoyo de mis maestros y compañeros ha contribuido a mi salud”.

Finalmente, la directora del Centro de Seguridad Social en Xalapa, ingeniera Nancy Contreras Hernández, recordó a la derechohabiencia que estos programas son en coordinación con el área médica, por lo que los pacientes deben llegar referidos por su médico familiar, y que se cuenta con personal profesional y altamente capacitado, y comprometido con la salud y el bienestar de sus usuarios.

