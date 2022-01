Cuitláhuac García preside la toma de protesta del Colegio de Médicos

Este sábado se llevó a cabo la toma de protesta del Colegio de Médicos del Estado de Veracruz para el período 2021-2023, evento que presidió el gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez, quien en el uso de la voz agradeció a este colegio por el apoyo brindado durante esta pandemia y resaltó la importancia de mantener a estos entes de profesionales colaborando con las políticas públicas gubernamentales, por lo cual, su gobierno los respaldará contará con ellos para cuando se requiera de llevar la salud a quienes más lo necesitan.

En este tenor, el jefe del ejecutivo estatal se comprometió a gestionar y proporcionar un inmueble adecuado para que este colegio pueda establecerse y desarrollarse adecuadamente, antes de que concluya su administración.

“Estaría ya justificado socialmente por qué lo vamos a hacer, la pandemia nos lo mostró, no habría ninguna otra razón más que dar, tan solo decirle que tenemos que tener un Colegio Médico activo y auxiliando a nuestra sociedad. Creo que no va a haber ningún problema cuando yo proponga ceder algún inmueble completo, no solo es el terreno, creo algunos de ustedes ya sabrán que sí tenemos palabra, que vamos cumpliendo, entonces, quizá no sea este año (…) pero empezaremos a trabajar en el 2023 y antes de irme estaré buscando ese inmueble, sin duda, es un compromiso”, señaló el mandatario veracruzano.

18 años de labor del Colegio de Médicos del Estado

En el acto celebrado en el municipio de Boca del Río, el presidente saliente del Colegio de Médicos del estado de Veracruz, Mario Emilio Lozano Flores, hizo una breve reseña de la trayectoria de dicho cuerpo colegiado que nació en el 2004 a iniciativa de un grupo de médicos veracruzanos y otras entidades con la finalidad de visibilizar las principales necesidades de este sector de la población para su óptimo desempeño.

Destacó que, con 18 años de labor, bajo el mando de ocho presidentes, siempre se han realizado grandes esfuerzos para cumplir con su compromiso social, sobre todo, en este período de pandemia, en donde varios galenos recibieron la condecoración a cargo del gobierno federal como “Héroes de la Nación” en hospitales donde se tuvieron los menores índices de mortalidad por covid-19 en el país.

En tanto, el presidente entrante del Colegio de Médicos del estado de Veracruz, Eduardo Márquez Rosales, coincidió en el reto que representó afrontar al virus SARS-COV-2, en donde se detuvieron las actividades del colegio para dar atención a la ruta crítica dentro de los hospitales públicos y privados y, a pesar de que se tuvo más del 50% de ausentismo, la atención se cubrió con interinatos contratados por el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI).

Asimismo, al reconocer que fue una de las tantas víctimas del coronavirus, causándole temor de retornar a su profesión, fue atendido y respaldado por sus compañeros, quienes, junto con su familia lo alentaron a continuar.

Agregó que todo este contexto ha alentado a cambiar la tarea del colegio que hoy encabeza, por ello, se dará prioridad a la educación médica continua para lograr la excelencia en temas actuales e involucrando a todas las especialidades, en sesiones híbridas, virtuales y presencial; también, consolidando al gremio, promoviendo la unidad dentro del colegio y de otros más; establecer vínculo estrecho y cordial con el ejecutivo estatal para efectuar acciones sociales, académicas y de investigación; trabajar en convenio y de la mano con la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz (CODAMEVER), entre otros.

Cabe mencionar que, en medio de la ceremonia el Colegio de Médicos del estado de Veracruz y CODAMEVER suscribieron un convenio de colaboración, en donde el ejecutivo estatal fue testigo de honor.

Asistieron también al evento: la subdirectora de enseñanza, Investigación y Capacitación del Estado de Veracruz y representante del secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, Aída Verónica Blanco Cornejo; así como la directora del sistema DIF estatal, Rebeca Quintanar Barceló y comunidad médica.

