El uso correcto y constante del cubrebocas y el constante lavado de manos reduciría la exposición al virus del Covid-19 hasta en un 70%, señaló el doctor José Artemio Cruz López, coordinador auxiliar de Salud Pública del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Veracruz Norte.

En el marco de la tercera ola de covid-19, el galeno pidió a las personas preferentemente quedarse en casa y, en caso de tener que salir, insistió en que se deben utilizar las medidas sanitarias establecidas.

Tales como el uso obligatorio del cubrebocas (que cubra de la nariz al mentón) y el lavado de manos, el cual no reemplaza el uso de geles antibacteriales.

“Hablar de un porcentaje es complicado, pero sí tenemos evidencia científica, con toda esta experiencia, que el uso correcto del cubrebocas, que me cubra desde la nariz hasta el mentón, nos va a garantizar estar en menos exposición hasta en un 60-70% a diferencia de los que no lo usan y tenemos que complementarlo con una higiene de manos constante. Hemos acostumbrado a tener el alcohol gel, pero no sustituye al lavado de manos con agua y jabón”.

En este sentido, el también médico epidemiólogo reiteró que es necesario que las personas, en la medida de lo posible se laven las manos con agua y jabón cuantas veces sea necesario.

Dr. José Artemio Cruz López, coordinador auxiliar de Salud Pública del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Veracruz Norte.

Lo cual, garantiza la eliminación de bacterias, gérmenes y virus que suelen propagarse al tocarse la cara o al alimentarse, causando enfermedades.

El doctor Cruz López recordó que el virus del SARS-COV-2, causante de la enfermedad de covid-19 tiene como principal forma de transmisión la vía aérea, aunque en objetos inanimados podría presentarse el contagio, pero en menor proporción.

Cubrebocas y lavado de manos reduciría la exposición al Covid-19 hasta en 70%: IMSS

Por tal motivo, recomendó que en caso de tener que convivir con otras personas por cualquier motivo, se debe buscar que haya espacios ventilados o abiertos y se mantenga en todo momento el uso del cubrebocas.

“El virus, imaginémonos que es como el humo del cigarro. Estamos hablando que estamos estornudando (…) y una habitación cerrada se va a estar concentrando en el ambiente, entonces, en medida que nosotros tengamos una corriente activa, que son los famosos espacios abiertos, menos riesgo vamos a tener de estar en contacto con el virus”.

Por esta razón, el galeno recomendó: 1) evitar hacer reuniones de más de dos horas de una convivencia no esencial; 2) las reuniones sociales no deben ser más de 10 personas y especialmente en sitios cerrados; 3) Mantener una sana distancia de 1.5 metros de cada lado a la redonda; 4) limpiar las superficies y utensilios con agua y jabón; 5) uso del cubrebocas; y 6) el lavado de manos constante.

Te puede interesar:

De la misma manera, a las personas que presenten cualquier cuadro respiratorio o síntoma por muy mínimo que parezca se debe atender con el médico de confianza para que determine en qué nivel de riesgo se encuentra o si se trata de un padecimiento menor.

Añadió que el IMSS cuenta desde el año pasado con los Módulos de Atención Respiratoria (MAR), en los cuales, hay un especialista que valorará a las o los pacientes y, dependiendo del estado clínico y factores de riesgo, se determina si es covid-19, si se va con un manejo a casa o si se requiere de una valoración hospitalaria para valorar el estado de salud y evitar complicaciones con desenlaces fatales.

El coordinador auxiliar de Salud Pública del IMSS mencionó que, para que una persona sea diagnosticada como paciente covid debe tener tres o más síntomas como: dolor de cabeza, comezón en la garganta, tos o estornudos, fiebre (temperatura mayor a 38°C), aunado a dolor de cuerpo, muscular, ataque del estado general, diarrea, pérdida del sentido del olfato o el gusto.

Por lo que, quienes presenten tres o más de estos síntomas deberán acudir a valoración médica inmediata a su centro hospitalario más cercano.

Plan nacional de vacunación

El doctor José Antonio Cruz resaltó la participación del IMSS en el Plan Nacional de Vacunación y la importancia de que las personas se inmunicen con cualquiera de los biológicos que se manejan, pues esto es una garantía para evitar complicaciones por coronavirus.

En este sentido, el IMSS está participando con personal operativo, enfermeras para vacunación y médicos, quienes se coordinan con las diversas autoridades involucradas.

Asimismo, invitó a la población a vacunarse, ya que, de hacerlo así, se logrará alcanzar la “inmunidad de rebaño”, es decir, que se tenga el 70% de la población vacunada en cada localidad a fin de limitar el riesgo de trasmisión y, sobre todo, la gravedad en caso de padecerla.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.