Cruz Roja: de cumplir las medidas sanitarias se podrían reducir hasta un 50% los contagios

El coordinador de la Cruz Roja en la zona conurbada indicó que de cumplir con las medidas sanitarias se podrían reducir los contagios por Covid-19 hasta un 50% adicional

Ante la advertencia de las autoridades sanitarias de una tercera ola de covid-19, el Dr. Noé De la Cruz Guzmán, coordinador de la Dirección Médica de la delegación Veracruz-Boca del Río de la Cruz Roja Mexicana consideró que, de mantener las medidas de cuidado establecidas por el sector salud, se podría reducir entre un 30 a 50% adicional la probabilidad de contagio por coronavirus.

Explicó que el desarrollo de la pandemia obedece a diferentes picos que se presentan por distintas circunstancias, en donde uno de ellos es el agente que causa la enfermedad, que es el virus SARS-COV-2; el comportamiento social.

Así como, el reforzamiento de las variantes, los cuales son determinantes para el incremento de contagios.

“Se estima que entre un 30 y 50% adicional porque son factores que dependen de cada persona. Hay otros factores que no podemos controlar, por ejemplo, no es lo mismo estar en una ciudad o estado que está catalogado con el semáforo epidemiológico rojo, que en uno que está verde, eso no depende de mí”.

El Dr. Noé De la Cruz Guzmán, coordinador de la Dirección Médica de la delegación Veracruz-Boca del Río de la Cruz Roja Mexicana. Foto: Manuel Pérez

“Hay otro factor, las variantes virológicas, estas yo no las puedo controlar, entonces no sé en qué momento yo podría estar expuesto a tal o cual variante (…) Lo que sí podemos hacer es reforzar y mantener estas medidas y, con ello, de mi parte, en un 30 a 50% adicional estaré protegido”, afirmó el entrevistado.

Son clave: el uso del cubrebocas, lavado de manos, confinamiento y sana distancia

Sin precisar cifras, el galeno de la benemérita institución en la zona conurbada reconoció que de junio a la fecha se ha presentado un alza en el número de casos debido a múltiples factores.

Por lo cual, exhortó a la población a mantener la dinámica de prevención en todas las actividades, principalmente las foráneas y en este período vacacional de verano.

El doctor De la Cruz Guzmán reconoció que el Plan Nacional de Vacunación actualmente es más ágil y un número importante de habitantes ya cuenta con su esquema completo de inmunización, pero ello, no debe ser motivo para descuidarse.

Pues, aunque los antígenos cuentan con un porcentaje importante de protección, es decir, entre un 80 a 90%, hay un mínimo que podría resultar vulnerable.

Asimismo, el coordinador de la Dirección Médica de la delegación Veracruz-Boca del Río de la Cruz Roja Mexicana recomendó a la población vacunada evitar promover esa falsa sensación de seguridad y no bajar la guardia en torno a las medidas de cuidado sanitario.

Como son: el uso obligatorio del cubrebocas; el lavado de manos o utilización de gel antibacterial y abstenerse de asistir a espacios con gran concentración de personas, en donde no existe suficiente oxigenación y en donde no se cumple el requerimiento de sana distancia de 1.5 a 2 metros.

“Mantenernos con el uso de mascarilla o cubrebocas, pero que cumplan con la calidad que necesitamos, las mascarillas estas blancas o los cubrebocas comerciales tricapa en todo momento, incluso, si tenemos visita en el hogar, también es aplicable, pero, al salir al exterior debe de ser algo que de rutina portemos”.

“Otra medida sería el no olvidarnos de tener un constante aseo de manos con agua y jabón que es altamente efectivo o, en su defecto, si esto no es posible porque andemos en la calle, ocupar nuestro alcohol – gel y eso reduce significativamente el tema del contagio (…) y, la más importante, abstenernos de acudir a lugares concurridos”, finalizó.

