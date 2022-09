Crece un 60% el abandono de mascotas en Veracruz, Boca del Río y Medellín 

Tras la pandemia por covid-19, el abandono de mascotas se ha incrementado hasta un 60 por ciento, debido a que muchos dueños deciden sacarlos a la calle y ya no se responsabilizan, dijo Alfonso Cruz, coordinador del albergue La Roca.

“Ahorita ha crecido bastante el abandono, en un 50 o 60 por ciento el abandono, no son perros de la calle, son perros que se murió mi mamá y tenía tres perros, no es que los queremos meter al albergue, pero todos los perros son de talla mediana y no los quieren, quieren perros chicos para adoptar”, comentó.

La problemática radica que los ciudadanos reportan el abandono de un perro y quieren que las asociaciones civiles se hagan cargo del problema.

“Hemos recogido perros moribundos en una cuadra y los vecinos no son para agarrarlos y llevarlos a un veterinario, ellos piensan que las asociaciones o protectoras de animales tienen el dinero suficiente, ninguno tiene el dinero suficiente”, comentó.

Te puede interesar:

Destacó que hace falta mucha responsabilidad por parte de las personas que asumen el compromiso de aceptar a un perro o gato.

“La importancia es responsabilizar a los dueños porque los animales no tienen la culpa, que se haga justicia porque ellos inocentemente lo hacen, los golpean y les echan agua caliente, no es justo hay que proteger a los animales que son seres vivos que sienten y sufren, hay que esterilizarlos para evitar el maltrato y que estén sufriendo, los avientan en bolsas vivos a la basura, esto demuestra que tenemos poca cultura hacia la protección animal”, concluyó.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ