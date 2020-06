El temor aún persiste entre los veracruzanos pese al regreso a la “nueva normalidad” luego de 70 días de cuarentena; el Cóvid-19 no acabó con la culminación de la Jornada Nacional de Sana Distancia, ya que el estado continúa en alerta máxima por el alto número de casos activos y acumulados del nuevo coronavirus.

A partir del 1 de junio las calles del Centro Histórico de Veracruz fueron reabiertas, sin embargo, siguen luciendo semivacías, con la mayor parte de los negocios cerrados debido a que la entidad permanece en color rojo, lo que no permitió el retorno a las actividades esenciales.

El miedo a que la crisis generada por el Cóvid-19 empeore mantiene parada la economía. De acuerdo con el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO Servytur) de Veracruz, José Antonio Mendoza, el 90 por ciento de los empresarios mantiene cerradas las puertas de sus establecimientos.

“No existe la posibilidad de abrir los negocios porque probablemente tendríamos una contaminación mayor, tendríamos bastantes problemas y bueno, aunado a esto, la situación económica se ha reflejado en el no poder abrir, para hacerlo muchos comercios van a necesitar algún crédito o apoyo financiero”, comentó.

Para el empresario la pandemia está en su punto más crítico, pues el número de casos y defunciones a causa del virus no disminuye, por lo que la entidad continúa en color rojo en el semáforo diseñado por el gobierno federal, lo que tiene al borde del cierre permanente a muchos establecimientos.

El temor al coronavirus no sólo mantiene en crisis al sector empresarial, sino también a los prestadores de servicios, como restauranteros y hoteleros, ya que la gente sigue resguardada en casa o realizando home office, por lo que las calles de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río continúan en el abandono.

Aunado a ello el virus alejó al turismo de Veracruz, que dejó de recibir la cantidad esperada de visitantes durante los 70 días que duró la Jornada Nacional de Sana Distancia. Los números rojos de la entidad en el panorama de la pandemia indican que el verano tampoco lo esperado por los empresarios del sector.

Los hoteles de la conurbación comenzarán a ser abiertos a partir del próximo 1 de julio, ya que, según Sergio Lois, presidente de la Comisión de Turismo de COPARMEX, los empresarios esperan recaudar fondos para solventar los gastos de operación y ver si la crisis se aminora.

Para el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) Delegación Veracruz, Santiago Martínez Dordella, la cuarentena fue una oportunidad para que las empresas aprendieran a tener mejores medidas de seguridad para enfrentar la “nueva normalidad”.

“Yo quiero que hagamos un pensamiento sobre si realmente la gente pudo quedarse en casa, la necesidad económica que impera en este país no permite que la gente se quede en casa, la actividad económica en este país es inminente, no se puede detener, no hay el ahorro para que esto se produzca, es ilógico que alguien se quede sentado y muera de inanición”, señaló.

El empresario restaurantero explicó que los negocios del sector están abriendo con diversas precauciones, a pesar de que no tienen certidumbre sobre cómo operar en la etapa de la “nueva normalidad”, por lo que están implementando ciertas medidas de bioseguridad y manteniendo el aforo de los establecimientos al 50 por ciento para proteger al personal y la clientela.

