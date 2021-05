Queremos para Alvarado una mejor infraestructura: Dalos Iván Rodríguez

El candidato a regidor Dalos Iván Rodríguez dijo en entrevista su propósito de contribuir a que Alvarado destaque como una ciudad innovadora, una “smart city”

Convencido de las grandezas del municipio de Alvarado, el candidato a regidor 2° por ese ayuntamiento y abanderado por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Dalos Iván Rodríguez Petrone, aseguró que, esta nueva generación de políticos jóvenes le apuesta a una nueva visión de crecimiento urbano, con infraestructura, servicios y desarrollo sostenible, la cual, será posible si las y los candidatos de la alianza (PT-Morena-PVEM) “Juntos Hacemos Historia” obtienen el triunfo el próximo 6 de junio.

En la entrevista realizada en las oficinas de El Dictamen, estuvo acompañado del director general del medio, Alberto Villarello. (FOTO: Alina Krauss)

En su visita a El Dictamen, el aspirante a un cargo edilicio dentro de la planilla de la candidata a la alcaldía de Alvarado, Lizeth Álvarez, dijo que una muestra de ello es la zona conocida como La Riviera Veracruzana, la cual es un modelo de crecimiento y de grandes atractivos dentro del municipio.

“Alvarado es un municipio con mucho potencial, tenemos mucho qué hacer. Creo que el alcalde actual del Partido Verde ha hecho un buen trabajo y nosotros ya en alianza de Juntos Haremos Historia, con Morena y PT creo que podríamos hacer un mucho mejor trabajo”.

Acompañado por Alberto Villarello Ahued, gerente general de El Decano de la Prensa Nacional, agregó que su labor como jóvenes es rescatar algunos proyectos exitosos implementados por el estado y trasladarlos a dicha urbe, cuidando el medio ambiente de manera conjunta con los tres órdenes gubernamentales, en donde su principal proyecto, será mostrar el potencial en cuanto a biodiversidad con que se cuenta y aprovecharlos en beneficio de la comunidad.

En este tenor, comentó que, pese a ello, hay mucho trabajo por hacer, pues aún en estos días hay familias que no cuentan con el servicio de agua potable, por lo que se enfocarán a dar solución a los problemas de escasez del vital líquido, a mejorar los sistemas pluviales y de aguas negras.

Dijo que darán continuidad a los proyectos exitosos implementados por el actual alcalde de la ciudad Bogar Ruiz. (FOTO: Alina Krauss)

“Es un gran problema y es un poco tonto pensar que tenemos de un lado mar, de otro río y tenemos lagos y las colonias sufren del desabasto de agua. Otro problema es el mal cuidado del agua que vierten otras zonas a los ríos y eso genera problemas de medio ambiente y como jóvenes vamos a impulsar todo lo que esté a nuestro alcance”.

Consideró que todo esto es posible con voluntad para trabajar, por ello, además de las mejoras hidráulicas, se elevará el nivel de conectividad, fortaleciendo el sistema de transporte a uno de mejor calidad y movilidad.

No obstante, destacó que darán continuidad a los proyectos exitosos implementados por el actual alcalde de la ciudad Bogar Ruiz.

Riviera veracruzana como “smart city”

Como parte de la atención a la población, pretenden instalar una oficina para realizar diversos trámites municipales y que ayudará significativamente a quienes viven en la Riviera, para que no tengan que trasladarse hasta la cabecera municipal de Alvarado.

Otro de los aspectos será seguir impulsando el desarrollo urbanístico, siempre cuidando de áreas verdes, zonas protegidas como los manglares, la flora y fauna.

Por su parte, la mejora y operatividad óptima de las plantas de tratamiento permitirá efectuar una actividad pesquera de alto nivel, con productos de calidad y no contaminados.

Además, prevén rehabilitar el Mercado 20 de Noviembre para que las y los comerciantes del lugar puedan tener espacios dignos para recibir a sus clientes.

Todo ello, en conjunto, permitirá darle plusvalía y convertir a Alvarado en una ciudad modelo, como muchas en el mundo.

“Hay un término que se llama como “smart city” o ciudades inteligentes, esto habla de la interconectividad y creo que la Rivera lo tiene todo, tiene diferentes ecosistemas, tiene vivienda, tiene comercio, va a tener un crecimiento turístico muy grande y vamos con transporte público limpio, con un municipio que sí aporte, sí apoye, creo que podemos hacer de las mejores ciudades, incluso, un ejemplo para Veracruz”.

¿Quién es Dalos Iván Rodríguez?

Dalos tiene 24 años, es originario de Xalapa, Veracruz, pero tienen más de 10 años residiendo en el municipio de Alvarado. Es arquitecto por la Universidad Anáhuac México Campus Norte y ha desarrollado diversos proyectos privados y desde los cinco años tuvo contacto con la política gracias a su padre.

Por su parte, el joven político aprovechó la ocasión para invitar a sus similares a involucrarse en la política, pues es un medio por el cual se pueden hacer grandes cambios a favor de la sociedad y el equilibrio medio ambiental.

“Que traten de participar en la política, que no le tengan miedo y, algo muy importante que siempre he dicho: no se necesita ser abogado para ser político, pues muchísimas carreras, muchos profesionistas que se dedican a algo en específico pueden ayudar muchísimo y dentro de la política podemos hacer proyectos que ayuden a nuestro entorno”.

Para concluir, Dalos Iván realizó un recorrido por las instalaciones de El Dictamen y agradeció las atenciones y apertura de esta casa editorial para dar a conocer las propuestas de las diversas candidaturas a cargos públicos, contribuyendo así con este ejercicio democrático.

