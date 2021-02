Crean fideicomiso para municipalización de fraccionamientos en Veracruz

En breve se podría concretar la municipalización de al menos cinco fraccionamientos, entre ellos el Costa Dorada, El Campanario y Sotavento, sin descartar a Colinas de Santa Fe y Exsome, luego de la creación de varios fideicomisos para lograr su regularización, tras una reunión que se sostuvo entre autoridades del ayuntamiento de Veracruz, Infonavit y las correspondientes empresas constructoras.

Van primero los fraccionamientos con “pocos” problemas

El director de Obras Públicas del municipio de Veracruz, Luis Román Campa Pérez, aseguró que en una primera etapa están tratando de municipalizar aquellos fraccionamientos que tienen muy pocos problemas y estaban próximos a concluir ese proceso. Incluso en las reuniones han acudido representantes de la empresa Homex.

“Para los más complicados, como Colinas de Santa Fe y Costa Dorada, ya nos acercamos a la empresa, ya tuvimos pláticas entre el Infonavit y el ayuntamiento. Le hemos pedido a la empresa que aproveche y que en esta administración trate de regularizar, se han confirmado ya fideicomisos para poder llevar a cabo estás regularizaciones y algunas etapas ya se están concluyendo, no puedo asegurarles en este momento si van a alcanzar a concluir en el presente año, lo que sí, es que se está avanzando poco a poco”, comentó.

Reunión con delegación de Infonavit Veracruz

Destacó que la próxima semana se tendrá una reunión con la delegación del Infonavit en Veracruz, para revisar el avance de estos temas.

Además de la empresa constructora Homex, se está dialogando de igual manera con Geo, está última ya tiene muy avanzados sus pendientes para concluir la municipalización de sus fraccionamientos.

Reiteró que se conformaron fideicomisos para poder hacer frente a todos los faltantes y pendientes que tienen estos fraccionamientos.

El Campanario está parcialmente municipalizado

Explicó que el fraccionamiento Costa Dorada cuenta con la mitad de los servicios públicos, donde incluso el municipio ha realizado algunos trabajos de reparación del alcantarillado y bacheo. Mientras que El Campanario es el mismo caso, porque está parcialmente municipalizado.

Se trata de un tema muy complicado y complejo, porque no sólo se trata de inyectar recursos públicos, sino de una serie de trámites legales y administrativos, que las empresas deben de terminar.

Se trata de una responsabilidad legal de estas empresas constructoras y de no ser así, los habitantes están en su total y libre derecho de demandarlas penalmente.

En específico, los fraccionamientos Costa Dorada, El Campanario y Sotavento están parcialmente municipalizados, no así Colinas de Santa Fe y Exsome.

Crean fideicomiso para municipalización de fraccionamientos en Veracruz

“Significa que en un 25 por ciento del total del proyecto, un 50 por ciento del total del proyecto, un 75 por ciento, pudiera tener derecho al servicio de alumbrado, limpia pública y bacheo, hasta el momento los vecinos de Colinas están organizado para poder pagar la electricidad de su bomba y resolviendo muchas otras cosas”, comentó.

Detalló que ya se cuenta con la radiografía de todos los fraccionamientos de la ciudad que no están municipalizados, con la finalidad de darle una solución.

Recordó que el ayuntamiento de Veracruz no puede hacer inversiones en un fraccionamiento que no está municipalizados, porque sería considerado como un desvío de recursos. Pero si se han otorgado algunos apoyos que no requieren de una inversión, como chalecos y desazolves.

