Covid-19 aumentará los índices delictivos en Veracruz

Covid-19 aumentará los índices delictivos.-La crisis económica que dejará la epidemia del covid-19, podría generar un aumento drástico en los índices delictivos en Veracruz, dijo el presidente de la Asociación Nacional de Consejos de Participación Cívica en la República Mexicana, Arturo Matiello Canales.

El entrevistado aseguró que se observa una “relajación” de las autoridades federales, sobre las medidas de prevención de los delitos, ya que la atención se ha enfocado en la emergencia sanitaria.

“En este momento todas las autoridades están enfocadas en el problema de la pandemia, pero hay algunas zonas que han tenido mucha vigilancia, como es la zona conurbada en donde vemos muchas patrullas, pero también interviene la policía municipal; en donde si veo un relajamiento es en el lado de la prevención en lo que compete a las autoridades federales”, comentó.

Matiello Canales, dijo que la pandemia y el periodo de cuarentena obligó a muchos negocios a cerrar de manera temporal, para prevenir la propagación de los contagios, sin embargo, muchos son negocios pequeños que no podrán reabrir.

Destacó que los crímenes como el homicidio doloso, el secuestro, la extorsión y el robo, mostraron un aumento en el último mes, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

“La tendencia al alza de ha mantenido, los homicidios dolosos se mantienen a niveles muy altos y hay muchas cifras que no conocemos porque la gente no los denuncia, caso curioso que en un momento en donde la gente no sale de casa siguen manteniéndose elevados los niveles de los índices delincuenciales”, concluyó.

