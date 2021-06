Coronan a periodista de Boca del Río “México Turismo Internacional 2021”

Boca del Río, Ver.- Con éxito se realizó en esta primera ciudad turística del estado de Veracruz la gran final del certamen “Señora Belleza México 2021, donde la periodista Jennis J. Mora Ordóñez recibió coronación especial en categoría “México Turismo Internacional”, así como Diana Carolina Falfán como Señora Belleza México 2021 y banda representativa simpatía.

Con medidas de salud e higiene se realizó por tercer año en el municipio de Boca del Río, el certamen de Señorita y Señora Belleza México Veracruz 2021 (SS Belleza México Veracruz), evento de Coronación de reinas en categoría Señora, Turismo Elite, Latina, Gran Veracruz y Turismo Internacional.

En el evento el jurado calificador de este año estuvo conformado Jorge Faibre Álvarez, director de noticias de TV Azteca y gerente de MVS Radio; Blanca del Río Galán de Make Up; Mercedes Espíndola Canpos, conductora de Televisa Veracruz, y Rafael Gómez Gómez, editor en jefe del periódico Imagen de Veracruz, quienes dieron su deliberación dejando como ganadoras en la categoría Señora Belleza México Veracruz 2021 y ganadora Banda Señora Simpatía a Diana Carolina Falfán Sánchez, representante de Boca del Río.

También fueron reconocidas Julissa Barradas Alfaro, del municipio de Veracruz, Señora Belleza México Veracruz Turismo Elite 2021; Eline Velásquez Torres, de La Antigua, Señora Belleza México Veracruz Latina 2021; Rocío Monterosas, de Orizaba, Señora Belleza México Gran Veracruz 2021, y por tres años de trabajo la Dirección Nacional del Certamen S.S. Belleza México, otorgó a Jennis Jeannete Mora Ordoñez, del municipio de Boca del Río, la corona de Señora México Turismo Internacional 2021 para competir en los primeros meses del próximo año en Costa Rica o Puerto Rico.

A partir de ahora las reinas Diana Carolina Falfán Sánchez, Señora Belleza México Veracruz 2021 en categoría Señora; Julissa Barradas Alfaro, Señora Belleza México Veracruz Turismo Elite 2021; Eline Velásquez Torres, Señora Belleza México Veracruz Latina 2021; Rocío Monterosas, Señora Belleza México Gran Veracruz 2021 quienes estarán en la gran final que se llevará a cabo el próximo 9 de agosto del presente año en Boca del Río, Veracruz en donde competirán por la corona nacional para poder representar a México en el Certamen Internacional del 2022.

Durante el evento también se despidió con una pasarela a las reinas 2019 y 2020, Andrea Aguilar Señora Belleza México 2020; Nora Fabiola Presas, Señora Belleza México en categoría clásica 2020; Linda Torres Señora Belleza México Elite 2020; Eloisa Cerón Señora Belleza México Lumiere 2020; Blanca Buendía, Señora Belleza México Veracruz Latina 2020; Oliva Lara, SS Belleza México Veracruz 2019 y Lorena Martínez Oceguera, 1er. Runner Up 2019.

En el emotivo evento las participantes de ambas categorías Señora y Elite llevaron a cabo la pasarela de vestido de Opening, traje de baño y vestido de noche, además de contestar las preguntas realizadas por el jurado calificador que deliberó los resultados finales.

La conducción del evento estuvo a cargo de Jennis Mora y Carlos Palomino, así como los asistentes Esbeidi Crumbaker, directora nacional certamen Señora Belleza México; Luis Crumbaker, fotógrafo oficial del certamen Señora Belleza México y la coordinación general del evento de Kevin Alejandro Santiago Mora.

Coronan a periodista de Boca del Río “México Turismo Internacional 2021”

De esta manera se anunció por parte de la Dirección Nacional de SS Belleza México Veracruz 2021 la realización del Certamen Nacional de SS Belleza México próximo a llevarse a cabo en el mes de agosto en la entidad veracruzana y teniendo como sede el municipio de Boca del Río, en donde se espera la presencia de más de 30 mujeres más bellas de la República Mexicana de los estados de Aguascalientes, Chiapas, California, Jalisco, , Nevada, Tamaulipas, Tijuana y Veracruz.

Te puede interesar:

Las ganadoras en categoría señora Belleza México Veracruz 2021 Diana Carolina Fálfan Sánchez; Julissa Alfaro Barradas Señora Belleza México Veracruz Turismo Elite 2021; Eline Velásquez Torres, Señora Belleza México Veracruz Latina 2021; Rocío Monterosas Señora Belleza México Gran Veracruz 2021 y coronación especial a Jennis Mora, en categoría México Turismo Internacional 2021.

Este año la coronación tuvo como sede el hotel Mocambo y contó con la presencia de los patrocinadores oficiales Ayuntamiento de Boca del Río; Be Chic venta y renta de vestidos de gala y curvy; Simoné Academia de baile, Blanca del Río Make Up; Juliette Floristería; Met and Mood, New Natural Lashes, Erick El Elusionista; Copas menstruales La Wera Cup; Los Gustos de la Reina y La Caprichosa Pizza, Suites Mediterráneo; hotel Four Points By Sheraton Veracruz quienes entregaron diversos premios a las participantes.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.