Coparmex Veracruz, en contra del regreso a clases el 30 de agosto

El presidente de Coparmex en Veracruz, Alberto Aja Cantero, se pronunció en contra del regreso a clases presenciales el próximo 30 de agosto, pese al avance en la aplicación de la vacuna anti Covid-19.

El entrevistado aseguró que el semáforo epidemiológico debe ser el indicativo principal de un posible regreso a las aulas.

Zona conurbada Veracruz-Boca del Río se encuentra en semáforo rojo

Es decir, la zona conurbada Veracruz-Boca del Río se encuentra en semáforo rojo, por lo que los niños y jóvenes no deben ser obligados a regresas a las escuelas, porque no existen las condiciones que garanticen que no serán contagiados.

“Nosotros como institución creemos que hay que hacerlo de manera congruente con los semáforos y con el número de contagios, creo que no es el mejor momento para regresar a los jóvenes a las escuelas, cobre todo porque la vacunación no ha llegado a los niveles óptimos que estamos viendo en otras entidades federativas y países”, comentó.

Detalló que el reto es lograr un avance significativo en las jornadas de vacunación con segunda dosis.

Una vez que esto ocurra, se podría hablar de que existen condiciones para el regreso a clases.

Se trata de una decisión de escritorio, que no va acorde a la realidad, ante el incremento de los contagios.

“Nosotros desde Coparmex seremos responsables para seguir recomendando las medidas oportunas, pertinentes y razonables, para que evitemos contagios y el regreso a clases, indudablemente es urgente y necesario, pero en este momento sería un contrasentido por la escalada que se está viviendo de contagios”, concluyó.

