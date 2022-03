Coparmex pide castigo a los responsables de fuerte riña en Querétaro

Coparmex exige la aplicación del estado de derecho y castigo a los responsables de violencia en estadio de Querétaro

La Confederación Patronal de la República Mexicana en Veracruz, hizo un llamado a las autoridades, a la preservación del estado de derecho en el país, para garantizar la seguridad de todos los mexicanos a través de la aplicación de la ley.

Así como el castigo a los responsables de la violencia que se desató en el estadio de futbol “La Corregidora”, tras el enfrentamiento entre los aficionados del Atlas y Querétaro, dijo Alberto Aja Cantero, presidente de Coparmex.

“Ahí podemos ver qué pasa cuando unos cuantos se imponen a una gran mayoría, causando se afecte físicamente y se genere un entorno de violencia, en algo tan bonito como puede ser el futbol, el llamado de Coparmex al estado de derecho, creo que será muy importante que las autoridades definan con claridad cual es el saldo de este incidente y sobre todo que estos delitos que están preliminarmente imputando de homicidio en tentativa, sean seguidos hasta las últimas consecuencias, si esto se logra, creo que podremos ver quiénes fueron los verdaderos responsables y también cuales fueron las omisiones en las que se incurrieron”.

“En cuanto a la falta de organización de la policía y de la falta de presencia del número suficiente de elementos, no solo de la policía sino de otras corporaciones que deben de combinarse para hacer frente a este tipo de eventos, donde siempre unos cuantos pueden llegar a hacer que se conviertan en una tragedia”, comentó.

Pese a que no existe futbol de primera división en Veracruz, se descarta que este tipo de hechos de violencia se repliquen.

Sin embargo, hay que tener cuidado porque existe el riesgo de que, al no haber un castigo severo para los responsables, se pudiera repetir en otro estadio.

“Pero siempre está el riesgo de que si no coordinamos a las instancias de seguridad, de una manera eficiente y no se da un seguimiento a estas personas, que insisto son pocas, pero que ven la violencia como una forma de vida, asistiendo a este tipo de espectáculos y lo vemos en otros países, pero ahora nos toca vivirlas en México y de una forma muy acentuada que nos ha conmovido y debemos ser enérgicos para dar con los responsables e imputarles estos delitos hasta las últimas consecuencias de la manera que no sigan lastimando a nuestra comunidad”, concluyó.

