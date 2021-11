Convocan maestros a sumarse a la Cruzada Nacional para la reivindicación del SNTE

Integrantes de la asociación civil 32 de la Reivindicación del Magisterio en el estado de Veracruz, convocaron al sector magisterial a unirse a la gran cruzada nacional que están organizando para recuperar los logros obtenidos por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Al respecto, el profesor Juan Alberto Salas Muñoz, vocal de la mencionada agrupación, convocó a las nuevas generaciones magisteriales a que se unan a esta lucha, que pretende la dignificación del SNTE, la unidad de sus integrantes y una operatividad democrática.

“Que sepan los maestros de Veracruz, del país, que esta es una lucha, no para enemistarnos, ni para llevar la contra de nadie; lo que buscamos con esto es el acercamiento, esta reivindicación, democratización, para que tengamos un sindicato en el que los compañeros se sientan verdaderamente protegidos”, dijo en rueda de prensa.

Recordó que en el estado de Veracruz son más de 120 mil maestras y maestros que cobija el SNTE y, en el puerto jarocho, alrededor de 11 mil docentes.

Salas Muñoz indicó que ya no es posible seguir en esta condición y quedarse esperando a que se resuelvan las cosas, pues quienes actualmente comandan este sindicato no están apegados a derecho, no están haciendo bien las cosas, ya que en últimas fechas se han perdido conquistas sindicales.

Por este motivo, reiteró que lo único que esperan es que se logre la reinvindicación de magisterio de Veracruz a escala nacional.

De la misma manera, el profesor Salas aclaró que estas acciones no son para confrontar a nadie, pues el objetivo es que no se desvirtúe la verdadera misión del SNTE y que sus integrantes no pierdan derechos ni los beneficios alcanzados a base de luchas y negociaciones y hacer del conocimiento de las y los integrantes de este sindicato la situación que actualmente se vive dentro del mismo.

“Que entiendan que esto no es ir en contra de nadie, simplemente, queremos reivindicar todo lo que se ha dejado de hacer para que el compañero sienta la certeza y seguridad que tiene un Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación que vela y está siempre al frente por los intereses de cada uno de los compañeros”, finalizó.

