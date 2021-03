Convocan a políticos y ciudadanía a nueva marcha contra Grupo MAS

El líder del Movimiento Renovador Democrático invitó a políticos y ciudadanía a sumarse a la marcha en contra del Grupo MAS; se llevará a cabo el 16 de marzo

Debido a diversas inconsistencias, pésima calidad del agua, altos cobros en el servicio, entre otras presuntas anomalías, el Movimiento Renovador Democrático convocó a la ciudadanía y también a políticos a sumarse a la próxima protesta que realizarán el próximo martes 16 de marzo, a las 09:00 de la mañana, en contra del Grupo MAS, informó el presidente de dicha agrupación, Marco Antonio Moncayo Parra.

En conferencia de prensa hicieron la invitación a diferentes sectores de la población. (FOTO: Alina Krauss)

En rueda de prensa, el líder de la agrupación explicó que al momento existen alrededor de mil 500 órdenes de corte hacia colonos que no han podido resolver su situación ante el organismo del agua, por lo que antes de que ello suceda, se manifestarán en las afueras de las oficinas ubicadas en la calle No. 1170 del fraccionamiento Moderno, a un costado del Auditorio Benito Juárez.

“Porque apenas estamos en amarillo y ya se quieren aprovechar y no es justo (…) Si tú tienes una casa abandonada tienes que seguir pagando los 800 o 900 pesos mensuales como si estuvieras usando agua, aunque no la uses, te siguen cobrando la tarifa normal y unas tarifas demasiado altas a nuestros bolsillos y no es justo que esta gente venga a aprovecharse”, recriminó el quejoso.

Añadió que de los más de 300 casos que llevan, a la fecha 50 están en trámite y, de esos, sólo se han resuelto sólo 20, lo cual habla de la falta de voluntad de parte de las autoridades para apoyar a estas familias, por lo que tampoco descartó hacer lo propio con el Instituto Metropolitano del Agua (IMA) para exigir que la empresa concesionaria del agua cumpla con su tarea.

“A nosotros nos están atendiendo en el IMA, sí, pero a cuenta gotas (…) Y cuando el IMA cobra más de 41 millones de pesos anuales, cuando son 10 personas las que están laborando, ¿dónde están esos funcionarios que no trabajan? (…) Tenemos un rezago de mucha gente y no se avanza y son más (casos) los que llegan que los que resuelven y ellos cobran un dineral”.

Convocan a políticos y ciudadanía a nueva marcha contra Grupo MAS

Moncayo Parra agregó que no van a van seguir permitiendo que continúen esos abusos y muchos menos que procedan a cortar el suministro, lo cual, ante todo es inconstitucional.

En otros temas, consideró que la Reforma de Ley de la Industria Eléctrica está dirigida a regular a la situación de empresas privadas incumplidas y no afectará al usuario.

“Pienso que va a poner un orden, va a equilibrar, va a perjudicar a algunas empresas como Tamsa, Suburbia, Aurrerá, que pagaban una minoría”, concluyó.

