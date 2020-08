Controversias ante Condusef en Veracruz de enero a junio, disminuyeron 56.1% por pandemia del covid-19, durante el primer semestre de 2020, llevó a cabo 2 mil 10 controversias en defensa de las personas usuarias de productos y servicios financieros del estado de Veracruz, lo que significó una disminución de 56.1 por ciento respecto al mismo periodo de 2019; gran parte de esta tendencia ha sido reflejo de los efectos por la contingencia del COVID-19, reveló el subdelegado estatal Rafael Trillo Gracida.

Detalló que la tendencia a la baja se acentuó aún más a finales de marzo, debido a la suspensión temporal de la atención personalizada en las Unidades de Atención a Usuarios (UAU), en virtud de las medidas adoptadas en materia de salud.

Destacó que en la Nueva Normalidad, la Unidad de Veracruz ya abrió la atención presencial pero sólo con previa cita.

No obstante, informó que se cuenta con el Portal de Queja Electrónica para que los usuarios del estado puedan presentar sus quejas, sin importar el día y la hora, relacionadas con instituciones financieras de diferentes sectores: Afores, bancos, aseguradoras, burós de crédito, Sofomes, Sofipos, Socaps, entre otros, y prácticamente de cualquier producto y causa; en atención a las medidas de sana distancia.

Puntualizó que de las 2 mil 10 controversias atendidas, el 82.4 por ciento se realizaron vía gestión electrónica, proceso amigable que tiene establecida la Condusef con las entidades financieras.

Las principales causas por las cuales se presentaron las controversias en el estado de Veracruz fueron: Consumos no reconocidos con 284 asuntos, Emisión de reporte de crédito especial (RCE) con 281, Disposición de efectivo en cajero automático no reconocida por el Usuario con 154, Transferencia electrónica no reconocida con 146 y Negativa en el pago de la indemnización con 110 asuntos, que en conjunto representaron el 48.5% del total.

Sobresale el incremento que mostró la causa Emisión de reporte de crédito especial (RCE) al pasar de 6 a 281 asuntos.

Expuso que del total de las controversias iniciadas en el estado de Veracruz durante 2020, el 31.1 por ciento han sido presentadas por las personas adultas mayores, lo que significó un decremento de 5 puntos porcentuales respecto al mismo periodo de 2019 (36.1%).

En sólo un municipio de este estado: Veracruz (de un total de 119 que presentaron al menos una controversia), se concentró el 35.1 por ciento de las controversias, siguiendo Boca del Río con el 10.2 por ciento y Xalapa con el 9.7 por ciento.

Del análisis realizado por sector, la Banca Múltiple concentró el 59% del total de los asuntos, con 1,185 controversias, seguido de las sociedades de Información Crediticia con el 16.6% (334 asuntos).

En cuanto a la variación de los asuntos, los sectores que mostraron una mayor disminución respecto al mismo periodo de 2019, fueron la Banca Múltiple con un decremento de 55.4% (1,473 asuntos menos) y las aseguradoras con el 71.0% menos (644 asuntos); por su parte, las Sociedades de Información Crediticia o Burós de Crédito, como se les conoce, aumentaron en 100 % sus asuntos, resultado de las mayores emisiones del reporte de crédito especial.

Controversias ante Condusef en Veracruz fueron en su mayoría por consumos no reconocidos

A su vez, las instituciones que registraron el mayor número de controversias fueron Banco Santander México, Banco Nacional de México, BBVA Bancomer y Trans Unión de México (Buró de Crédito), las cuales en conjunto representaron el 45.8% del total. Destaca el aumento que mostró Círculo de crédito de 175.5% respecto al mismo periodo de 2019, al pasar de 53 asuntos a 146, reflejo de las mayores reclamaciones por la causa “Emisión de reporte de crédito especial (RCE)”; por su parte, Trans Unión de México pasó de registrar 108 asuntos a 186, un aumento de 72.2%.

Respecto a las controversias de las personas adultas mayores, Trillo Gracida destacó el decremento que mostró Banco Nacional de México de 64.4%, al pasar de 295 a 105 asuntos, y BBVA Bancomer al pasar de 188 asuntos a 48, lo que significó una disminución de 74.5%. Los productos más reclamados en el estado de Veracruz fueron: Tarjeta de débito, Reporte de crédito especial, Tarjeta de crédito y Daños automóviles, que en conjunto representaron el 55.6% de las controversias; destaca el aumento de 145.1% que mostró el Reporte de crédito especial al pasar de 133 a 326 asuntos.

