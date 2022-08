Continúa el desabasto de medicamento oncológico en el sector salud

La presidenta de la asociación Ayúdame Hermano Tengo Cáncer (AHTECA), Ana María Chedraui Obeso, reconoció que los problemas de desabasto de medicamentos oncológicos en el sector salud continúan.



En conferencia de prensa, aseguró que esto se hace evidente por la cantidad de apoyo que le solicitan los pacientes o sus familiares para la compra de medicamentos cuando estos no son suministrados en el Centro Estatal de Cancerología “Doctor Miguel Dorantes Mesa”.

“Sí ha habido desabasto, hay veces que sí llega y nos damos cuenta porque no nos requieren tanto apoyo; los gobiernos a veces sí lo tienen solucionado y a veces no. Nadie estaríamos haciendo esto si todo estuviera solucionado, lo hacemos porque tratamos de apoyar en beneficio a los demás; nadie puede cerrar los ojos a los problemas ajenos”.



Señaló que de acuerdo con el tratamiento de cada paciente un medicamento puede costar 50 mil pesos y si no es suministrado por el sector salud deben comprarlo de manera privada, lo cual es una limitante para la gran mayoría de los pacientes.

