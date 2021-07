Consulta Popular del 1 de agosto es un ejercicio histórico: Dorheny Cayetano

La consulta popular que tendrá efecto el próximo 1 de agosto del año en curso, que pretende enjuiciar a los ex presidentes mexicanos por corrupción y otros delitos, es un ejercicio democrático que procura hacer valer la voluntad del pueblo mexicano en torno a temas que le impactan y en donde podrá participar la ciudadanía mexicana, mayor de 18 años que cuenten con credencial de elector, señaló la diputada federal de la LXIV Legislatura, Dorheny Cayetano.

En su vista por El Decano de la Prensa Nacional, la congresista explicó que la consulta se puede conseguir por varias vías, en donde la primera es por petición del presidente de la república; la segunda, consiguiendo la firma del 2% de la lista nominal nacional registrada en el Instituto Nacional Electoral (INE).

En esta ocasión, dicha consulta se hizo a petición de los sobrevivientes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, aprobada también por el Congreso de la unión y el Ejecutivo Nacional.

“Es un ejercicio inédito, histórico y que estamos tratando de difundir lo más posible para que todas las personas se enteren que tendrían que ir a la consulta popular este 1° de agosto”.

Acompañada por el licenciado Alberto Villarello Ahued, Gerente general de El Dictamen, mencionó que se encuentran en la promoción de este ejercicio ciudadano a fin de que más personas participen en el mismo.

Consulta Popular del 1 de agosto es un ejercicio histórico: Dorehny Cayetano

El cual, se llevará a cabo de 8:00 a 18:00 horas del 1 de agosto de manera muy sencilla, pues únicamente deberán acercarse a la casilla, mostrar su credencial del INE y les entregarán su boleta color rosa en donde viene la pregunta y dos respuestas: sí estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo; además de que esta no tiene nada que ver con partidos, pues se abordan tópicos 100% ciudadanos.

Dorheny Cayetano añadió que, con base a recientes sondeos realizados, más del 80% de las personas que asistirán a la Consulta Popular estarían dispuestos a votar por el “Sí”.

La legisladora de Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) dio a conocer que las personas mayores de edad que deseen participar como Observadores de la Consulta Popular podrán hacerlo aún, pues, aunque el plazo vencía este 15 de julio, el INE amplió el período y la fecha límite será hasta el próximo 23 del presente mes.

En este marco, la política morenista recriminó que el INE ha tratado de complicar la ejecución de la consulta e incluso, interviniendo en la misma pregunta incluida en las boletas, además, para este ejercicio sólo se colocará el 30% de casillas del total que se utilizaron para el pasado proceso electoral del 6 de junio de este año.

En el caso de Veracruz y Xalapa, se instalarán en los puntos de votación conocidos y similares a las casillas de votación.

“Creo que hubo demasiadas trabas, por decirlo así; obstáculos que ha puesto la propia institución del INE y, del 100% de las casillas que se pusieron para la elección pasada, se va a poner solamente un 30%, eso quiere decir que no va a haber casillas como cada sección electoral, pero sí va a haber un centro de votación equivalentes”.

Aunado a ello, reveló que cada módulo contará con civiles propuestos por el INE que atenderán la votación, similar a las tareas que desempeñan los funcionarios de casilla en las elecciones y aclaró que no habrá representantes de partidos políticos, ya que se trata de una consulta ciudadana.

La diputada federal de la LXIV Legislatura, Dorheny Cayetano acompañada por el licenciado Alberto Villarello Ahued, Gerente general de El Dictamen. Foto: Alina Krauss

La también Consejera Nacional de Morena comentó que el resultado de la consulta lo computará el INE y se dará a conocer una vez que se termine este proceso a nivel nacional; así también, quien desee impugnar podrá hacerlo.

Consulta popular está en la ley y hay que acatarla

Por su parte, y ante los cuestionamientos de jurisconsultos sobre la inconstitucionalidad de la consulta popular para enjuiciar a ex presidentes, la diputada federal respondió que este ejercicio está contenido en la Ley de Consulta Popular, por lo que, quienes discuten sobre su ejecución desconocen de la normativa constitucional, e incluso, existe un presupuesto para llevarla a cabo.

“Yo entiendo que no todas las personas conocen de la ley y, por eso es bien importante este tipo de visitas para platicarles, para orientarles sobre que ésta (consulta popular) está basada en la ley. La Consulta Popular está en la Ley de Consulta Popular”, por eso es que los partidarios de que “La ley no se consulta y se aplica”, pues la ley de la consulta se está aplicando y hay que acatarla (…) Es una falta de conocimiento, pero no pasa nada, estamos ante un ejercicio histórico” externó.

En este sentido, admitió que es normal que genere incomodad en algunos sectores, principalmente, en quienes han perdido algunos privilegios como los ex mandatarios, quienes seguramente, habrían iniciado alguna campaña.

Asimismo, aprovechó para comentar que, aunque la pregunta contenida en la boleta es un tanto ambigua, esta permitirá no sólo enjuiciar a ex jefes del ejecutivo, sino también a ex gobernadores y otros funcionarios que incurrieron en actos contrarios a la ley, por lo que la consulta tomará en cuenta la voz del pueblo y con base a los resultados se tomarán decisiones para castigar a quienes atentaron en contra del patrimonio de las y los mexicanos.

Por otro lado, recordó que en el pasado proceso electoral se logró alrededor del 65% de participación ciudadana a nivel estatal y para esta consulta sólo se requiere un 40% a escala nacional a fin de que sea vinculatorio el resultado.

Sin precisar cifras, la legisladora del partido marrón externó que esta consulta tendrá un costo menor a lo que costaron las pensiones que mantuvieron por años los ex presidentes del país.

Para más información, las personas podrán visitar el sitio: en internet: https://www.ine.mx/consultapopular/.

Agradece al decano de la prensa nacional

Finalmente, la asambleísta agradeció a El Dictamen por la oportunidad de invitar a sus lectores a participar en esta Consulta Popular, la cual insistió que es una herramienta ciudadana para hacer valer su voz.

