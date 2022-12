Construcción de un templo satánico en Catemaco, solo institucionalizará el mal: Diócesis de Veracruz

Venerar al príncipe de la destrucción se trata de un suicidio.

Para la iglesia católica resulta triste que en tiempos donde se ha elevado la violencia, se esté construyendo un templo satánico en el municipio de Catemaco, dijo el obispo de la Diócesis de Veracruz, Carlos Briseño Arch.

“Tristemente hasta lo malo lo exaltan, por ejemplo, que van a construir una iglesia satánica, oye que van a construir una iglesia de Satán, se supone que Satanás es el príncipe del mal, que quiere nuestra destrucción, no se me hace lógico un razonamiento así, que está pasando, estamos construyendo, estamos institucionalizando el mal, estamos aplaudiendo lo que genera violencia, es algo muy difícil y cuestionable, lo que nos hace daño lo estamos exaltando, y lo que hace bien lo hacemos a un lado”, comentó.

Destacó que siempre que le damos la espalda a Dios, la sociedad se vuelve un caos.

Agregó que “yo no sé la idea que tengan de Satanás, pero Satanás es espíritu del mal, es el espíritu de la destrucción, es una cosa completamente grave si es así, no se quien quiera ser reinado por Satanás y destruir su propia vida y la de los suyos, se trata de un suicidio, se me hace un poco grave esa situación, se trata de una espiritualidad desviada”.

La iglesia católica se manifestó en contra de todo lo que sea destrucción y Satanás es el príncipe de la destrucción, que viene a impedir que nos salvemos y que seamos felices.

Briseño Arch, dijo que Cristo ya venció a Satanás y este tipo de acciones nos invita a vivir un poco más nuestra fe y no solo a los creyentes, para seguir construyendo nuestra relación con ese Dios que construye y crea vida.

“Se trata de promover desde nuestros hogares la cultura de la vida y no de la muerte”, concluyó.

