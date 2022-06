La empresa Constellation Brands, avanza con el trámite de permisos y licencias para operar una planta cervecera en el puerto de Veracruz, informó Bernardo Martínez Aguirre, responsable de la Inversión en el Sureste de México del corporativo.

“Ya la tenemos, son datos que ya no me corresponden a mí, yo me quedo en los permisos que nos otorgan precisamente”, comentó.

Sin dar mayores detalles al respecto, Martínez Aguirre, aseguró que no habrá un impacto hidrológico negativo, todo lo contrario, será benéfico para la zona, cumpliendo siempre dentro de la legalidad.

“El pronóstico es positivo, por supuesto nosotros el agua que consumimos lo regresamos a la cuenca, además hacemos un buen uso del agua, la que utilizamos la regresamos y cada vez que podemos la regresamos más”, comentó.

Constellation Brands ofrecerá un desarrollo sostenible para toda la región de sureste.

Detalló que el agua será extraída del subsuelo, siendo el mecanismo la reinyección del mismo acuífero y cuando no se pueda reingresar se realizarán obras de impacto de mitigación en la zona.

Dejó en claro que Constellation Brands, no instala sus empresas donde quiere, sino donde se les permite, bajo permisos y licencias que los avalan, principalmente en zonas donde hay capacidad para poder operar sin representar un daño ambiental.

Bernardo Martínez Aguirre, responsable de la Inversión de Constellation Brands, reportó un avance importante en la otorgación de los permisos y licencias para operar, mismos que van en tiempo y forma, por lo que no se descarta arrancar la obra en los tiempos ya estimados, es decir, antes de que concluya el año.

“Sí totalmente hemos aplicado para la mayoría de ellos, estamos avanzando con el apoyo de la comisión de fomento a la inversión del gobierno estatal, de ahí pasaremos a los permisos correspondientes al municipio y la federación, vamos en tiempo y forma”, comentó.

Te puede interesar:

Recordó que en la etapa de la construcción se generarán 2 mil empleos directos y 2 mil empleos indirectos.

Destacó que ya fueron adquiridos los terrenos y están en la etapa de la obtención de permisos y licencias.

Detalló que la cervecera tendrá una extensión de 300 hectáreas y estará ubicada en la localidad de Vargas, en este puerto.

El complejo estará ubicado específicamente entre cuatro congregaciones de este puerto: Santa Fe, Vargas, El Pando y Paso San Juan en la exhacienda de Santa Fe.

La construcción iniciará tan pronto se tengan disponibles los permisos y las licencias y se estima que sea durante el último trimestre del año.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen