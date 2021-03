El vicepresidente de Salud y Seguridad Social de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco) Servytur México, Erick Manuel Suárez Márquez, consideró que dadas las condiciones sanitarias actuales debido a la pandemia por Covid-19 sería inviable que las y los estudiantes piensen en un regreso a clases de manera presencial, pese a que la infancia suele tener mejor condición en su sistema inmune.

Erick Manuel Suárez Márquez.

Asimismo, no descartó esta posibilidad de reactivar la asistencia de alumnos a las aulas si se procuran medidas de salud establecidas por las autoridades y se vacuna en su totalidad al personal docente.

“No es viable, mientras que no se tengan a los maestros completamente vacunados (…) Afortunadamente los menores tienen su sistema inmunológico más reforzado (…) Pero si el maestro está inoculado y los niños cumplen la sana distancia, el cubre bocas, usan el gel y demás, pueden regresar”, dijo el entrevistado.

En cuanto al riesgo con los menores, señaló que sería labor del profesorado, pedagogos y psicólogos escolares el contribuir en el tema para conducir lo mejor posible a las y los alumnos en la materia, pues hay más posibilidad de éxito en este sector social.

Igualmente, lamentó que, en la actualidad, muchas escuelas privadas se estén cerrando debido a la escasa o nula matrícula y reconoció que desafortunadamente, existe mucha deserción escolar debido a que no en todos los hogares se cuenta con recursos para sostener el servicio de internet e incluso ni siquiera cuentan con equipos de cómputo o celulares.

Considera Concanaco inviable el regreso a clases presenciales

Aunado a ello, Suárez Márquez manifestó que sería muy desconsiderado pensar en vacunar a otros segmentos sociales cuando ni siquiera se ha inmunizado a la totalidad de médicos en el país y que, aunque no están en primera línea de atención contra el Covid-19, también están expuestos.

“Todavía no terminamos con el sector salud, todavía no terminamos con los hospitales del estado, en el IMSS, Issste, todavía falta persona que no es de primera línea que se pude contagiar y se contagia, falta que terminen de vacunarlos y eso es importantísimo”, concluyó.

