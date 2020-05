Conoce que libros podrás leer durante la cuarentena.-El tiempo de crisis por el covid-19, ha provocado que muchas personas tengan el interés de volver a leer un libro, luego del confinamiento en casa.

En la lectura, podemos encontrar algo de tranquilidad, quizás perdiéndonos en un libro interesante, luego de la saturación de malas noticias en los diferentes medios electrónicos y digitales.

Entrevistada por EL DICTAMEN, Alejandra Inclán, escritora y promotora de la lectura, aseguró que acercarse a la lectura, cuando no se tiene el hábito, si resulta una tarea difícil, aunque no imposible.

En la actualidad, no hay pretextos para leer, ante el cierre de las librerías, pues existen textos que están disponibles a través de las redes sociales, donde muchas personas están constantemente compartiendo videos de lecturas, fragmentos de libros, poemas y audiocuentos.

La escritora veracruzana, recomendó a los lectores de EL DICTAMEN, algunas obras y tips de lectura, sobre todo para principiantes.

Para empezar a leer, debes escoger los libros que sean de nuestro agrado, o acorde al momento.

“La recomendación de leer es lo que te guste y te atraiga”, comentó.

Es decir, si gustas de las historias de terror, una buena opción podrían ser los cuentos de terror de Edgar Allan Poe, como El gato negro, El barril de amontillado, La verdad del caso del señor Valdemar, El corazón delator, La caída de la casa de Usher, La máscara de la muerte roja, El entierro prematuro, El pozo y el péndulo, entre otros.

“Son cuentos muy cortos, no es como leer una novela, cuando no tienes el hábito de la lectura, el empezar con cuentos es una manera de irte introduciendo, no porque el cuento tenga menos valor, sino porque es más corte e inviertes poco tiempo, para crear el hábito”, comentó.

Destacó que la lectura nos da una perspectiva nueva de las situaciones que vivimos, aunque sean historias ficticias como en la literatura.

Recordó que la lectura es un escape sano y seguro en épocas inciertas, y frente a la duda sobre qué leer, la escritora y estudiante de la Especialidad de Promoción de la Lectura de la Universidad Veracruzana (UV), Verónica Alejandra Inclán Casarín, recomendó el cuento de El principito, de Antoine de Saint-Exupér, Alicia en el país de las maravillas, de Lewis Carroll, Corazón El Diario de un Niño, de Edmondo De Amicis y Oliver Twist, novela de Charles Dickens.

Todas lecturas obligadas de niños y adultos, que ayudan a percibir la literatura y además dejan lecciones aplicables a la vida real.

“Estás lecturas infantiles, ayudan a que las personas y sean niños o adultos, empiecen a percibir la literatura, para iniciarse en el hábito de la lectura, de hecho, Alicia en el país de las maravillas, tiene varias citas que si las aplicas a la vida real, te sorprende cómo el autor, tenía gran conocimiento de la vida”, comentó.

La escritora y promotora de la lectura, dijo que si bien hay que estar bien informado sobre el covid-19, las redes sociales ofrecen otro tipo de información sobre libros, que te pueden ayudar a estimular la imaginación, que es algo que hace mucha falta en este mundo plástico.

Debemos soltar un poco la mente, sin evadir nuestra vida actual, pero tener otras perspectivas de la vida, que las historias nos pueden otorgar.

“Hay que darles la oportunidad a los libros, que muchas grandes obras ya se encuentran gratis en las redes sociales y plataformas como Amazon, iTunes o librerías virtuales”, comentó.

Verónica Alejandra Inclán Casarín, ha publicado tres libros “No era quien me dijeron ser”, disponible en la librería Mar Adentro, “La pieza que me faltaba”, que se encuentra en venta en Amazon, tanto la versión impresa como digital, y “Sentir que la toco”, una serie de poemas en cuento y prosa, que también se puede adquirir a través de Amazon.

Recordó que la librería Mar Adentro, en la actualidad, está funcionando a través de un sistema de citas, en su página de Facebook.

