“Congreso de Veracruz, responsable al despenalizar el aborto”

Martha Mendoza Parisi, secretaria técnica de la Comisión para el Seguimiento a la Agenda 2030, se congratuló que el Congreso del Estado asumiera una actitud responsable frente a los derechos humanos de las mujeres, al aprobar la despenalización del aborto en Veracruz.

La entrevistada aseguró que los legisladores locales, juraron respetar y hacer respetar el contenido de la constitución, que dice que están obligados a garantizar, proteger, prevenir y sancionar, cuando haya una violación de derechos humanos.

Al ser aprobada la iniciativa para la despenalización del aborto en el estado de Veracruz, presentada por la diputada local del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Mónica Robles Barajas, se está dando respuesta de manera parcial a la segunda alerta de violencia de género por agravio comparado.

Destacó que en caso de haber sido rechazada la iniciativa, se estaría incumpliendo nuevamente con el compromiso que asumió el gobierno del estado de modificar el Código Penal, para garantizar los derechos sexuales y los reproductivos de las mujeres.

Ahora el estado debe de garantizar que aquellas mujeres que no quieran abortar, pero que se encuentren en condiciones de pobreza, tengan derecho a sobrevivir, porque muchas féminas se embarazan sin recursos y nadie las voltea a ver.

“Si se cortan las venas para defender las vidas, pero hay que defenderla cuando estén en vida y que se ayuden a esas mujeres que tienen problemas económicos y que se enfrentan a situaciones graves de violencia o abuso y ahí si no se hace exactamente nada”, comentó.

Agregó que “el que se despenalice o no el aborto, tampoco va a hacer que las mujeres sigan haciéndolo, es decir, las mujeres van a seguir interrumpiendo un embarazo por diversas circunstancias, porque tienen necesidad de hacerlo, entonces esto no va a detener, esto lo único que genera, el que no se despenalice pues es que lo hagas poniendo en riesgo su vida y su salud, porque tienen que acudir a clínicas clandestinas”.

Agregó que a ninguna mujer se le obliga a que aborte, debido a que es un tema voluntario.

“Estoy segura, como dice las católicas por el derecho a decidir, que ninguna mujer aborta con alegría en su corazón, y además hay una sociedad hipócrita que discrimina a las mujeres cuando están embarazadas, las discriminan en el trabajo, en muchos ámbitos, yo creo que la sociedad tiene que darse cuenta que este es un tema de salud, de derechos humanos de las mujeres”, comentó.

Destacar que dicha propuesta fue aprobada este martes en el Congreso Local de Veracruz, que separa el aborto voluntario, que será con el consentimiento de la mujer antes de las doce semanas de gestación y el aborto forzado, que se podrá cometer por un tercero en contra de la voluntad de una mujer.

Citó como ejemplo el caso de una mujer en el sur del estado, que debido a la golpiza y a la violencia física que sufría, tuvo un alumbramiento prematuro y se encuentra en la cárcel, por un supuesto aborto y quien le provocó ese aborto forzado, está libre.

