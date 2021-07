Las autoridades federales confirmaron el envío de ayuda humanitaria desde el puerto de Veracruz a la isla de Cuba, por la crisis que atraviesa dicho país

Tal como lo dispuso el gobierno de la república, la mañana de este jueves iniciaron las labores de ayuda humanitaria con el traslado de toneladas de alimentos y medicinas a la isla de Cuba, debido a la crisis económica y sanitaria por la que atraviesa esta nación ubicada en el Mar Caribe.

Esto derivado de la pandemia de covid-19, confirmó el delegado estatal de Programas para el Desarrollo en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

Añadió que, gracias al convenio de México con AstraZeneca con quienes este país participa en el envasado de la vacuna contra el coronavirus, no toda se consume para las y los mexicanos, pues afortunadamente se cuenta con suficientes antígenos para toda la población, sino que se comparten con otras naciones necesitadas ese tipo de apoyos.

Confirman autoridades envío de ayuda humanitaria desde Veracruz a Cuba

“El presidente fue muy enfático, toda la ayuda humanitaria en nuestro país la ofrece a todos los países del mundo, en particular con el covid, eso me da mucho gusto porque demuestra nuestra vocación humanitaria del país; estamos mandando vacunas (…) Como exigimos a nivel internacional trato igualitario, pues ahora que podemos, los auxiliamos y con Cuba, nuestro pueblo siempre ha sido hermano”, dijo en entrevista.

El delegado estatal de Programas para el Desarrollo en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

Igualmente, Huerta Ladrón de Guevara reiteró que estos insumos enviados a Cuba desde el puerto de Veracruz son parte de las acciones que, en un acto de fraternidad, México lleva a cabo con cualquier país que se encuentre ante una emergencia, tal como es el caso de esta isla debido a la pandemia.

El delegado de los programas de Bienestar recordó que 10 países en el mundo tenían el control de las vacunas contra el SARS-COV-2 sin importarles si habría beneficios o no para el resto, sin embargo, el gobierno de México consolidó buenas negociaciones a escala internacional que contribuyeron a garantizar la provisión de la vacuna para el total de su población.

Te puede interesar:

“No podemos estar hablando cosas a nivel internacional y no cumplir la lucha que tenemos. El país siempre planteó que había un trato muy inequitativo (…) Se lograron convenios que, hasta ahorita, la vacuna no ha fallado ni fallará. Hay compromisos internacionales que con mucha fuerza nos permiten asegurar que, en octubre estarán vacunados todos” afirmó Manuel Huerta.

Y es que este jueves por la mañana, en la zona conocida como Muro de los Pescadores, en la parte del muelle del puerto jarocho arribó una embarcación de la Secretaría de Marina (SEMAR).

La cual recibiría el alimento y medicinas que fueron transportadas en las unidades de carga pesada situadas en las calles aledañas.

Visita presidencial

En otros temas, Manuel Huerta Ladrón de Guevara confirmó la visita este fin de semana del presidente de la República al puerto de Veracruz, Boca del Río y Xalapa, en donde se prevé que tenga actividades privadas debido a la veda electoral marcada por el Instituto Nacional Electoral (INE) con motivo de la Consulta Popular que tendrá efecto el próximo 1 de agosto.

“Está ya dicho por el presidente. Viene sábado, domingo y lunes, viene a reuniones y lo enfatizo, cerradas, por las cuestiones del INE que somos muy respetuosos, son reuniones que no son abiertas a la gente, son para hacer tareas que nos es permitido”

Añadió que el jefe del ejecutivo nacional estará en el municipio boqueño haciendo especialmente una evaluación de los programas sociales, posteriormente, revisará algunas obras que se están realizando en el mismo.

Así también, algún cuartel de la Guardia Nacional en la capital del estado y en el puerto de Veracruz otras obras de mejoramiento urbano que se desarrollan en colonias populares; mientras que el lunes estará efectuando “La Mañanera” desde el municipio porteño y la sede estar por confirmarse.

El delegado aclaró que el presidente de México estará acompañado por el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez y los alcaldes de las ciudades que recorrerá.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.