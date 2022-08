Concluyen fiestas de Santa Ana con el concierto de Aarón y su Grupo Ilusión

Concluyen fiestas de Santa Ana 2022 en Boca del Río, con el tradicional torito y concierto de Aarón y su Grupo Ilusión

Cientos de personas se dieron cita este domingo para degustar de la mejor bebida del Estado de Veracruz, tal es el caso del torito gigante que disfrutaron turistas y boqueños en el marco del último día de las Fiestas de Santa Ana.



Es así como el Alcalde Juan Manuel Unánue Abascal, acompañado por su esposa, la Presidenta del DIF de Boca del Río; Melina Rivera de Unánue, cortaron el listón para dar inicio a la repartición de los mil litros de esta bebida.



“Agradecer a todos los restauranteros, felicitarles y reconocerles también, que el día viernes hicieron un magnífico trabajo con el filete relleno de mariscos”, expresó.



Asimismo, De Unánue Abascal destacó que se cumplió la expectativa, “y vamos a estar mejorando la fiesta de Santa Ana cada año (…) han estado muy bonitas las fiestas, todo en calma, contentos, cerrando con Aarón y su grupo Ilusión”.



Desde hace 27 años, el público participa en su degustación, por ello, el Gobierno Municipal de Boca del Río en conjunto con el sector restaurantero de la cabecera municipal, se dieron a la tarea de preparar mil litros de esta tradicional bebida.



¿Qué es el torito?

Se trata de una bebida de textura cremosa y sabor dulce, preparado con licor de caña, el de mayor tradición es el de cacahuate, pero al paso del tiempo, se incluyeron nuevos sabores, como el de guanábana, coco, además de jobo y nanche.



El origen se remonta a cuando los jornaleros terminaban de trabajar en los campos de caña, quienes, al finalizar su día de trabajo, cansados, se preparaban esta bebida.



Con la preparación, aseguran los historiadores, los hacía sentir fuertes y vigorosos “como toros”, es así, como nace su nombre, “Torito”.



Concierto

En el cuarto y último Gran Concierto, tocó ver y escuchar la presentación de los originarios del Estado de México; Aarón y su Grupo Ilusión.



Con todo y lluvia, la Plaza Cívica atestiguó el talento y sabor de la agrupación, que enarbolan la cumbia mexicana en la actualidad, con temas como “Te vas”, uno de los más esperados en la última noche de las Fiestas de Santa Ana.

“Todo me gusta de ti”, canción que puso a bailar a todos los presentes sin distingo, pero su talento no solo es conocido en México, ha traspasado fronteras, siendo un deleite en Estados Unidos.



Como cada velada musical, el Alcalde Juan Manuel Unánue Abascal y la Señora Melina Rivera de Unánue, entregaron el reconocimiento y agradecimiento a las voces y músicos de Aarón y su Grupo Ilusión.



Finalmente, el Presidente Municipal de Boca del Río, dijo que no era un adiós, sino un hasta pronto, pues las Fiestas de Santa regresarán el próximo año, con más fuerza que nunca, para seguir consolidando a Boca del Río, como lo mejor de Veracruz.

Con información de AVC Noticias

