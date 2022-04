Concluye plazo para inscribirse como observador en Revocación de Mandato 

La convocatoria para participar como Observador/a Electoral en el proceso de preparación y desarrollo de la Revocación de Mandato, dirigida a ciudadanas y ciudadanos mexicanos en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, vence este domingo 3 de abril, informó Nelson Asaidt Hernández Rojas, Vocal Ejecutivo de la 12 Junta Distrital Ejecutiva, en Veracruz.

Subrayó que los ciudadanos interesados en participar deberán elaborar un escrito de solicitud personalmente ante el consejo distrital correspondiente, al domicilio o a través del portal de observadores: https://rm2022-observadores.ine.mx/.

Además, mencionó que para la acreditación se debe recibir el curso de capacitación impartido por el Instituto, no ser miembros de organizaciones o partidos políticos, no haber sido candidatos a puestos de elección popular en los últimos tres años anteriores y no haber sido designado/a para integrar las mesas directivas de casilla para la Revocación de Mandato.

Destacó que los documentos a presentar de manera presencial o en línea son: Solicitud de acreditación en el formato correspondiente.

Escrito bajo protesta en el que manifieste que cumple con los requisitos establecidos en el artículo 217, numeral 1, inciso d), de la LGIPE y 188 del RE.

Dos fotografías recientes tamaño infantil del solicitante.

Copia de la credencial para votar.

Solicitud de ratificación para la ciudadanía acreditada; solo en el caso que se derive de un proceso electoral inmediato anterior.

Finalmente, Nelson Asaidt Hernández Rojas, precisó que, para mayor información, las y los ciudadanos pueden llamar al teléfono 22 99 34 41 83, o al correo electrónico: yaratzed.rodriguezr@ine.mx.

Puntualizó que el proceso de Revocación de Mandato se realizará en todo el país el domingo 10 de abril.

