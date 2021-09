Con la despenalización del aborto, deben capacitar al sector salud: abogada

Tras la despenalización del aborto, el gobierno deberá capacitar al sector salud para atender la ILE: abogada

Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarara inconstitucional la sanción penal a las mujeres por abortar de manera voluntaria, la maestra en Derecho Constitucional y Amparo, Martha Márquez Hernández, se congratuló por el hecho al considerar que esta resolución representa un gran logro para el género femenino.

Porque, a pesar de que muchos estados de la república aún penalizan con cárcel esta práctica, los magistrados del resto de los estados tendrán que aplicar este criterio para respetar la decisión de las mujeres a interrumpir el embarazo sin ser criminalizadas y es ahora cuando el gobierno y las instituciones deberán adecuarse para cumplir con este mandato.

Aseguró que, lo que sigue es un gran reto toda vez que habrá que capacitar con perspectiva de género a las y los trabajadores de la salud y que la red hospitalaria cuente con la infraestructura necesaria para cumplir con este mandato de manera digna y salubre para el género femenino gestante.

“El logro es que ahora todos los jueces de todo el país tendrán que seguir este criterio y tendrán que aplicar esta sentencia de la SCJN para respetar el derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo y no criminalizarlas (..)”.

La maestra en Derecho Constitucional y Amparo, Martha Márquez Hernández. Foto: Javier Tello

“Lo que sigue ahorita es que haya esta observancia para que se cumpla este criterio de la SCJN y que precisamente no se tenga que judicializar este tema, sino que sea un criterio que se cumpla por parte de todas las autoridades sin que un juez lo tenga que determinar (..)”.

“No sólo es esta cuestión, recordemos que en los hospitales el tema de salud es un rubro bastante descuidado, no hay suficiente presupuesto y no hablo sólo para la interrupción legal del embarazo, a veces no hay ni siquiera paracetamol”

La también integrante del Colegio de Abogados en Litigación Oral del Estado de Veracruz celebró que la SCJN tomara en cuenta las sentencias de organismo internacionales como la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Quienes, aunque reconocen que la vida humana es un derecho, también lo es el hecho de que las féminas tienen el poder de decidir sobre sus cuerpos.

De la misma manera, reconoció que esta resolución es el resultado de la lucha de muchas mujeres que enfocaron sus esfuerzos para que este tema llegara a las legislaciones locales y federales y que es un cabildeo que no ha tenido éxito en todos los estados de la república.

“Tenemos una convención para eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres que es parte de los tratados internacionales de los que somos parte y también existe un comité que ya se ha pronunciado al respecto para hacer recomendaciones al estado mexicano para que reforme estas legislaciones que atentan contra los derechos de las mujeres (..)”.

“Se tuvo que judicializar y llegar hasta la SCJN para que esto fuera posible y esto es un logro de muchas mujeres que han estado detrás de esta lucha”.

La abogada feminista reconoció que con ello se tiene garantizado este derecho, aunque todavía falta mucho por hacer, sin embargo, con esta determinación, por ley, existe algo que se conoce como “control difuso”.

En donde todas las autoridades tienen que seguir este criterio de que es inconstitucional criminalizar a las mujeres, por lo que muy seguramente los estados deberán hacer las adecuaciones a sus Códigos Penales.

Para concluir, Márquez Hernández explicó que, las mujeres que actualmente se encuentran pagando condenas en las cárceles por abortar podrán promover los recursos correspondientes para que se le aplique a su favor este nuevo criterio.

