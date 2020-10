Con fideicomiso remodelarán Avenida Independencia.

El recurso que se junte del Fideicomiso de Parquímetros, se utilizará para la remodelación de la avenida Independencia. Misma que se pretende adoquinar, para dar mejor vista cuando se culmine el proyecto de peatonalización.

El alcalde Fernando Yunes Márquez, dijo que en total, se necesitan entre 60 y 70 millones de pesos, cifra que dificilmente podrán juntar para completar la remodelación en su último año de gobierno, pues recordó que durante casi cinco meses no se cobró el servicio de parquímetros debido a la pandemia, por lo que se detuvo el ingreso de efectivo a las arcas.

“Tiene que se por etapas, la realidad es que depende de hasta cuando nos alcance en una primera etapa, no nos va a alcanzar para hacer Independencia en un solo año, es un proyecto que tranquilamente debe de andar entre 70 u 80 millones de pesos, no los tendremos, pero sí creemos que puede ser por etapas, el hecho de que no se cierren las calles que cruzan, te permite hacerlo modulado”, apuntó.

A pregunta expresa de, sí la empresa Zeus, la cual administra los parquímetros se encuentra de acuerdo con la idea de peatonalizar Independencia, el edil panista expresó, “no les voy a preguntar”. Finalmente, el presidente municipal, dijo que entablaran pláticas con los municipios de Merida y San Miguel de Allende, para mejorar su proyecto de peatonalización del Centro Histórico, tomando en cuenta que ellos ya lo desarrollan desde hace años.

