Comunicado de Uber no tiene validez hasta que un juez diga lo contrario

Debido a que ninguna autoridad estatal ha hecho oficial que Uber entrará en operaciones este martes en los municipios de Veracruz, Xalapa y Coatzacoalcos, luego de que un juez federal resolviera que este tipo de servicios no se encuentran regulados dentro de la actual Ley de Tránsito y Transporte de Veracruz, los integrantes del Movimiento Nacional Taxista no reconocen como válido el comunicado emitido por Uber, donde asegura que no existe restricción alguna con sustento legal para que los ciudadanos cuenten con nuevas alternativas privadas y tecnológicas de movilidad, además de autoemplearse a través de ellas, dijo Mario Ortiz Martínez, presidente de la coalición de taxistas de Veracruz.

“No es algo oficial, hasta ahorita no”

“No es algo oficial, hasta ahorita no hay ninguna autoridad que haya salido a hacer pública esta situación y nos deberían de dar un fundamento en que basan su criterio, así sea un ordenamiento judicial, es un fundamento legal, nos tendrían que decir un fundamento en el que ellos nos agravien permitiendo este tipo de trabajos, para nosotros hasta ahorita no es oficial”, comentó.

Cuitláhuac se comprometió a no permitir entrada de Uber a Veracruz

Destacó que desde el año pasado se tiene conocimiento de la operación de aplicaciones de este tipo, por ello se han realizado marchas pacíficas, como la realizada el pasado mes de junio del 2019, donde el gobernador Cuitláhuac García Jiménez se comprometió a que las aplicaciones no iban a entrar, porque no estaban permitidas en la Ley, en su artículo 272, que penaliza ese tipo de actividades.

“Por eso me gustaría ver si en un comunicado oficial en este momento, lo permitiera la autoridad, en que basaría su criterio jurídico para permitir este tipo de actividad”, comentó.

Habrá marchas si no se respetan acuerdos del gobierno estatal

En caso de que se incumpla la promesa de las autoridades estatales, se realizarían muchas marchas y además actos de inconformidad, ante la molestia por el ingreso de Uber.

“Hasta el momento de hoy, confiamos en la palabra del señor gobernador, del secretario de Seguridad Pública, y del director de Transporte Público, que en tres mesas de trabajo que hemos tenido en el palacio de gobierno del estado, nos han garantizado que esas aplicaciones no iban a entrar en el estado, cuando menos en esta administración, esa fue la garantía y en eso hasta hoy queremos confiar, si ante el abuso de Uber, ante un juicio mañoso, quisieran meterse como ha sido su estrategia en todas las partes del mundo, donde lo han hecho, si lo entendería, lo que no entendería es que fuera con el aval del estado y de sus funcionarios que han comprometido con nosotros”, comentó.

Comunicado de Uber no tiene validez hasta que un juez diga lo contrario

Ante esta situación, los integrantes del Movimiento Nacional Taxista se reunirán en la ciudad de Xalapa para intervenir con un cuerpo jurídico y conocer la supuesta resolución jurídica que menciona Uber, a través de un comunicado, donde no se descarta que sea una estrategia para introducir su mercado.

Explicó que el Movimiento Nacional Taxista está integrado por diversas agrupaciones de taxistas, donde sólo en el estado de Veracruz forman parte alrededor de 200 organizaciones, donde se aglutinan 70 mil taxistas.

“Estamos convocando una reunión a Xalapa para valorar esta situación y la primera intención sería protegernos con un cuerpo jurídico, e inmediatamente se inicie una defensa, pero vamos a investigar bien la situación, cual fue la defensa del estado, porque los afectados somos nosotros, teníamos derecho a ser notificados de una intensión que nos iba a venir a agraviar”, concluyó.

