¿Cómo afrontar el aislamiento por COVID-19 desde la Tanatología?

¿Cómo afrontar el aislamiento?.– La crisis provocada por el coronavirus que en la mayoría del país llega ya a su segundo mes ha dejado muchas pérdidas, pero no solo de vidas, sino de formas de vivir.

A lo largo y ancho del país (y del mundo entero) las personas han tenido que transformar su día a día para realizar su vida cotidiana tan aislados como les sea posible.

Esto, de acuerdo con el tanatólogo Victor Manuel Casaos, también puede considerarse una pérdida para la cual debe llevarse un periodo de luto.

Este implicaría mucho más que tan solo el tiempo de adaptación, basándose además en las estrategias para salir adelante emocionalmente.

¿Cómo afrontar el aislamiento?

“La situación trae muchas problemáticas desde varios ámbitos, emocionalmente se afectan incluso más cosas ya que hay situaciones que la gente no está acostumbrada a percibir como un duelo o pérdida”, explica el experto.

Como ejemplo se toma el momento en que un niño pierde a alguna de sus mascotas y los adultos suelen hacer de menos el dolor, sin considerar que se trata en realidad de una pérdida. Lo mismo ocurre con la “libertad” que con la situación actual se ve reducida a un pequeño espacio: el hogar.

“De por sí la gente sufre ese tipo de pérdidas en su vida que no pueden frenarse por la pandemia, y esta llega para sumarse a las preocupaciones provocando que se sobrepase al individuo”. Todo ello, sumado a la incertidumbre del regreso a la normalidad o “nueva normalidad” puede ser mucho para procesar.

Por otra parte, deben considerarse las preocupaciones laborales al tener ahora que trabajar desde casa, o dejar de trabajar para aquellos que su principal fuente de ingresos dependía de salir a vender algo a la calle.

Para Casaos, lo más importante desde el punto de vista tanatológico es aceptar la pérdida y permitirse vivir las emociones que se experimentan, aún las “negativas”.

¿No pasa nada? ¡Claro que pasa!

“Lo primero es detectarlo. Regularmente el primer problema que se encuentra es no querer reconocer y evadir la situación. Decir ‘no me pasa nada’ (…) ¡Claro que pasa! ¿Cómo no te vas a preocupar? Como dice el dicho, la clave no está en no preocuparse sino en ocuparse.”.

El experto afirma que, para afrontar el aislamiento, se deben tomar unos segundos para asimilar nuestros sentimientos, asimilarlos y plantear una estrategia basado en lo que se siente.

“Hay que buscar alternativas que nos ayuden a encontrar que este desorden o estado de desubicación pueda llevarnos a un beneficio emocional”.

Su consejo principal radica en, una vez aceptados los sentimientos, emprender en el descubrimiento de la parte positiva. Hacer cosas que nos gustan, que suban nuestro ánimo y, de alguna forma, ver el vaso medio lleno en lugar de medio vacío.

Tips para ayudar a los niños en el proceso

Con los niños, por ejemplo, para quienes la situación puede ser mucho más compleja al no entender por completo lo que sucede, es importante tomar estos consejos en cuenta por parte del tanatólogo:

Hacerles ver el lado positivo: Puede que estén tristes por no convivir con sus amigos, pero el desayuno o la comida en familia pueden convertirse en una experiencia diferente y de unión en el hogar.

Puede que estén tristes por no convivir con sus amigos, pero el desayuno o la comida en familia pueden convertirse en una experiencia diferente y de unión en el hogar. Hablarles siempre con la verdad: Aunque con palabras y ejemplos que ellos pueden entender, será de vital importancia el tratar de explicarles con el mayor detalle la situación y el por qué del cambio de su vida para que ellos mismos puedan enfrentar el luto.

Aunque con palabras y ejemplos que ellos pueden entender, será de vital importancia el tratar de explicarles con el mayor detalle la situación y el por qué del cambio de su vida para que ellos mismos puedan enfrentar el luto. Comunicarlos con el exterior: Siempre con la vigilancia de los padres, una excelente estrategia para subirles el ánimo puede ser el realizar videollamadas con sus amigos o enviar mensajes a su maestra. Pasar tanto tiempo sin verlos también puede convertirse en un nicho de oportunidad para que valoren y extrañen lo que antes veían como tedioso: la escuela.

Siempre con la vigilancia de los padres, una excelente estrategia para subirles el ánimo puede ser el realizar videollamadas con sus amigos o enviar mensajes a su maestra. Pasar tanto tiempo sin verlos también puede convertirse en un nicho de oportunidad para que valoren y extrañen lo que antes veían como tedioso: la escuela. Establecer reglas y horarios: La nueva realidad se puede convertir en una mucho más compleja sino se crean lineamientos distintos ahora que toda la familia se encuentra en casa 24/7.

La nueva realidad se puede convertir en una mucho más compleja sino se crean lineamientos distintos ahora que toda la familia se encuentra en casa 24/7. Escucharlos todo el tiempo: Para poder saber si algo les pasa y si requieren algún tipo de ayuda especializada para enfrentar el encierro, será vital estar al pendiente de sus emociones en todo momento.

Y ¿qué pasa cuando la pérdida sí es humana?

En el caso de aquellos que sí se encuentran en la situación de perder a un ser querido ya sea por coronavirus o por cualquier otra causa, la situación es compleja ya que los servicios funerarios no pueden realizarse de la misma forma que siempre para despedirse de ellos.

Ante este caso, Victor Casaos recomienda, por ejemplo en el caso de los católicos que no pueden vivir un novenario como tal, utilizar el mismo periodo de tiempo desde casa para vivir sus emociones y procesar la pérdida.

“La tanatología tiene esa ventaja de apegarse a las creencias de tu religión para, de acuerdo a ella y a tus convicciones individuales puedas pasar por tu propio duelo”.

Por ello, deberá buscarse la forma para vivir el periodo de pérdida desde casa rindiendo tributo a los fallecidos según los propios sentimientos, aceptando la tristeza pero sin dejar que esta nos domine.

Desde su centro terapéutico “Teocalli Patli”, el equipo de expertos del cual forma parte el tanatólogo Casaos comparte su conocimiento y atiende con terapias integrales a un gran número de clientes.

Sus servicios van desde la terapia psicológica y de tanatología hasta la acupuntura, reflexología, apiterapia y muchos otros tratamientos útiles en la cotidianidad y sobre todo en los tiempos actuales.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.