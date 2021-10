Comerciantes no muestran interés en usar el “Botón de pánico” de la SSP

A pesar de que el “Botón de pánico” implementado por parte de la Secretaría de Seguridad Pública no tiene costo y permite atender cualquier emergencia en empresas, no ha funcionado, ya que no ha habido interés y participación de los comerciantes para ocupar esta herramienta, aseveró el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Veracruz (CANACO Servytur), José Antonio Mendoza García.

En este sentido, el dirigente sindical reveló que apenas un 15 por ciento de los negocios agremiados a la Canaco activaron este dispositivo que coadyuvaría en el combate a los actos delictivos que se presentan en la zona.

“Nos dieron el sistema de alerta, el botón de alerta y nosotros vimos que no ha habido respuesta como nosotros esperábamos de parte de nosotros mismos, de los comerciantes, no lo han implementado y, bueno, viene una etapa de trabajo con ellos para poder activar ese botón de alerta empresarial que teníamos, que ya tiene tiempo que está funcionando, pero que no ha sido utilizado. De la totalidad, no llevamos ni un 15% instalados”.

En este tenor, exhortó a las y los propietarios de las empresas a que se acerquen a las autoridades, pues con sólo hablar al C-5 se les instalarán dichas herramientas.

Al respecto, admitió que existe desconocimiento en cuanto a la operatividad de los mismos y es por eso que muchos propietarios desconfían para colocarlos, pues creen que las autoridades podrían tener acceso a información confidencial de sus negocios, por ello, la Canaco ya solicitó una capacitación en el tema.

Mendoza García reveló que recientemente sostuvieron una reunión con autoridades en materia de seguridad, por lo que estas se comprometieron a reforzar la vigilancia y con la mejor disposición, no solamente para El Buen Fin, sino, a petición de los integrantes de la cámara, en lo que resta del año y lo que viene, pues recientemente hasta la misma Canaco fue víctima de robo.

Igualmente, sin precisar cifras, el presidente de la Canaco en la zona conurbada reconoció que hay prevalencia al alza en el número de robos en diversos puntos de la ciudad, pero también señaló que no existe denuncia por parte de los comerciantes afectados y es difícil saber el impacto de la inseguridad porque no se tienen datos oficiales.

“Hasta en Cámara de Comercio tuvimos este tipo de ilícitos, en septiembre, entonces, tuvimos un repunte. Es que no hay denuncias, simplemente no hay quejas y sin ellas no podemos tener una evaluación, esa ha sido la problemática (…) En zona centro y zonas aledañas”.

Para concluir, reconoció que estos hurtos se han dado en pequeños negocios, tiendas de conveniencia, entre otros, en donde se llevan climas y tubería, principalmente y el uso del botón de pánico ayudaría mucho a las policías en su pronta actuación.

