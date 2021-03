• Invertirá municipio porteño 5 mdp en obra electromecánica

Autoridades del municipio de Veracruz anunciaron este jueves la ejecución de una obra electromecánica en la que se destinarán alrededor de 5 millones de pesos y que permitirá brindar de los servicios de energía eléctrica a habitantes del fraccionamiento Colinas de Santa Fe de esta ciudad; lo anterior tras los constantes reportes sobre la suspensión de este servicio y del llamado de auxilio de estas personas.

En el Sala de Cabildo, autoridades explicaron que el Ayuntamiento de Veracruz invertirá recursos propios para realizar la instalación de seccionador de cuatro vías de 2-600 amperes y dos vías de 200 amperes; tres transformadores tipo pedestal; además de un transformador de 50 kva (kilovoltiamperio) y 933 metros lineales de cable de potencia XLP calibre 1/0 AWG con 100% de aislamiento.

Asimismo, se realizará la adecuación de los circuitos de baja tensión, lo que implica la instalación de cable de tríplex, desde el transformador hasta los muretes de medición; así como el cambio de la concentración de medidores que se encuentran dañados.

Colocarán transformadores en Colinas de Santa Fe para suministrar luz al fraccionamiento

Dijeron que estas acciones beneficiarán a 816 familias o viviendas que actualmente se ven afectadas con los cortes de luz; los que afectan continuamente sus actividades diarias y su calidad de vida.

Te puede interesar:

En este tenor, explicaron que, tras un análisis de las causas que originaban fallas en el suministro de energía eléctrica, se constató que está inconclusa la red de media tensión respecto al proyecto aprobado; lo cual habla del incumplimiento por parte de la empresa que construyó el lugar, pues no efectuó todos los procedimientos jurídicos y de rigor para ello.

“Todos seguían en esta zozobra de que había apagones por hora y días, pero no podían reclamar porque no tenían contratos, no tenían su medidor, porque no tenían esa certeza jurídica que es muy importante en el hogar. Con esto la van a tener; y con esto también vamos a poder solucionar problemas como el tema del bombeo”.

Asimismo, reconocieron en esta ocasión la cooperación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE); ya que además de encontrar solución para Colinas de Santa Fe, también se trabaja ya en otras 15 zonas de la ciudad para regularizar el suministro de energía eléctrica, bajo un marco de certeza jurídica.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.