Colocan más del 50% de gradas para el Carnaval de Veracruz 

La instalación de gradas para disfrutar de los desfiles del Carnaval de Veracruz 2022 lleva un avance del 60 por ciento sobre el bulevar Manuel Ávila Camacho de esta ciudad y quedarán listas en un tiempo récord de 24 días, informó el presidente del comité organizador de los festejos, Luis Antonio Pérez Fraga.

Al respecto, señaló que, por instrucciones de la alcaldesa Patricia Lobeira Rodríguez, se evitará causar las menores molestias posibles a la ciudadanía, tanto para conductores como para peatones.

Por lo que indicó que se hizo una labor coordinada entre el ayuntamiento de Veracruz y la empresa Andamios y Gradas SA de CV (AMSA) para la colocación de flechas luminosas que les indiquen con más claridad los sitios en donde se encuentran las estructuras y prevenir incidentes.

“Las gradas se van a instalar en tiempo récord de 24 días y se van a quitar de la misma manera en alrededor de 20 días o menos y estamos trabajando con las señaléticas para que todos los inicios de bloques de gradas tengan flechas con luz. Coordinamos con la empresa AMSA las señales y con el ayuntamiento, a través de la dirección de alumbrado público les ha bajado tomas para que tengan una buena señalización y podamos prever y evitar accidentes”, explicó el responsable de la organización de la festividad.

Al respecto, hizo un llamado a la población a tomar en cuenta estas medidas para su mayor seguridad, pues se trata de trabajar sin contratiempos para ninguna persona y que las y los asistentes a la edición 98 del Carnaval de Veracruz que tendrá efecto del 1 al 5 de julio de este año, sea exitosa.

Pérez Fraga adelantó que, un miércoles antes de que comiencen las actividades del carnaval, es decir, el próximo 29 de junio, se realizará la inspección pertinente a las estructuras, junto con autoridades de Protección Civil estatales y municipales, a fin de garantizar que las gradas se encuentren en las mejores condiciones para que la ciudadanía disfrute del evento sin incidentes.

Añadió que, en 28 años en que la empresa AMSA ha dado este servicio a las fiestas carnestolendas, jamás se ha presentado ningún accidente lamentable durante este magno acontecimiento.

“Se le pide a la ciudadanía que esté muy pendiente de que estamos con la instalación de gradas para que tomen precauciones al respecto como no manejar a exceso de velocidad sobre el bulevar, ya que representa un riesgo obviamente (..) que las gradas se encuentren en buen estado, que no haya rebabas de lámina y que no representen ningún riesgo para las familias veracruzanas”, concluyó.

